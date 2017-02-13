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В Благовещенске в одном из отделений банка скончалась женщина

В Благовещенске в одном из отделений банка скончалась женщина

В пятницу, 10 марта, в отделении банка, расположенного по адресу: Ленина, 74, в Благовещенске неожиданно скончалась женщина. Врачам скорой не удалось ее спасти. Предварительная причина смерти – инфаркт.

«Скончавшейся женщине около 48 лет. Она только успела зайти в банк, и ей сразу стало плохо. Среди клиентов были люди с медицинским образованием. Ей начали оказывать первую помощь, вызвали скорую. Скорая приехала быстро, минут через 10. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти женщину не смогли. Она была с мужем, и муж рассказал, что она уже три дня жаловалась на плохое самочувствие», – сообщили Амур.инфо сотрудники банка.

Просмотров всего: 6167

#происшествия

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Комментарии
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  • лань

    лань
    4 часа назад

    выражаю соболезнование близким и родным....

  • РАМ

    РАМ
    4 часа назад



    В пятницу, 10 марта, в отделении банка, расположенного по адресу: Театральная, 74, в Благовещенске неожиданно скончалась пожилая женщина. Врачам скорой не удалось ее спасти. Предварительная причина смерти – инфаркт.



    Не Театральная 74, а Ленина 74

  • Natalia2777

    Natalia2777
    2 часа назад

    Амуринфо, думайте что пишите- 48 лет- это не пожилой возраст. Соболезнования родным и близким.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Natalia2777

    Амуринфо, думайте что пишите- 48 лет- это не пожилой возраст. Соболезнования родным и близким.



    Исправили. Было - "около 60".

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    27 минут назад

    Почему люди так безответственно относятся к своему здоровью????

    48 - это ж ещё молодость(((

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