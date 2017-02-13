В Благовещенске в одном из отделений банка скончалась женщина

В пятницу, 10 марта, в отделении банка, расположенного по адресу: Ленина, 74, в Благовещенске неожиданно скончалась женщина. Врачам скорой не удалось ее спасти. Предварительная причина смерти – инфаркт.

«Скончавшейся женщине около 48 лет. Она только успела зайти в банк, и ей сразу стало плохо. Среди клиентов были люди с медицинским образованием. Ей начали оказывать первую помощь, вызвали скорую. Скорая приехала быстро, минут через 10. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти женщину не смогли. Она была с мужем, и муж рассказал, что она уже три дня жаловалась на плохое самочувствие», – сообщили Амур.инфо сотрудники банка.

Просмотров всего: 6167

#происшествия

распечатать