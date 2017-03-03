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Сегодня, 11:07 0

Стали известны три претендента на звание лучшего автомобиля года

Стали известны три претендента на звание лучшего автомобиля года
Фото: static.automarket.ro

На проходящем в Женеве автосалоне жюри конкурса «Всемирный автомобиль года» определило тройку претендентов на титул лучшей машины в мире. Победителей объявят в апреле на моторшоу в Нью-Йорке, передаёт «Российская газета».

К настоящему моменту известно, что автомобилем года станет один из «золотой» тройки: Audi Q5, Jaguar F-Pace или Volkswagen Tiguan.

На последнем этапе из борьбы выбыли Audi A5/S5 Coupe и Q2, FIAT/Abarth 124 Spider, Honda Civic, Mazda CX-9, Skoda Kodiaq и Toyota C-HR.

Как отмечает издание, россиянам следить за финалом конкурса будет особенно интересно, поскольку два претендента на главный приз – F-Pace и Tiguan – уже представлены на нашем рынке, а новый Q5 появится в скором времени.

Британский кроссовер, даже если не сумеет взять главный приз, может рассчитывать на победу в номинации «Дизайн года». Впрочем, и тут конкуренция довольно плотная: с ним посоревнуются кабриолет Mercedes S-Class и новый Toyota C-HR.

В топ-3 «городских автомобилей года» попали: BMW i3 (94 Ah), Citroen C3 и Suzuki Ignis. В категории «Премиальный автомобиль года» представлены: BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class и Volvo S90/V90. За звание лучшего «спорткара» в финале поборются Audi R8 Spyder, McLaren 570S и Porsche 718 Boxster/Cayman.

В жюри конкурса входят 75 автомобильных журналистов из 24 стран мира, включая Россию. Наиболее широко в судейской коллегии представлены США и Китай –11 и 10 человек соответственно. В 2016-м автомобилем года стал родстер Mazda MX-5.

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#конкурсы #транспорт

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