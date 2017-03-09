Пятикратный чемпион мира по мотогонкам на выносливость погиб на тренировке

Фото: pbs.twimg.com

Французский мотогонщик, пятикратный чемпион мира Антони Деляль погиб, тренируясь на трассе в коммуне Ногаро (регион Аквитания). Об этом, со ссылкой на портал Motorsport, сообщает «Российская газета».

Спортсмен готовился к 24-часовой гонке и попал в аварию на выезде из питлейна. Врачи боролись за жизнь легендарного мотогонщика, но Деляль получил слишком тяжёлые травмы – спасти его не удалось.

Наблюдавшие за тренировкой Антони партнёры не смогли объяснить причину аварии. «Он ехал по прямой, без потери сцепления. Это невероятно», – сказал Винсан Филипп.

35-летний Деляль выступал за команду Suzuki и пять раз становился чемпионом мира в мотогонках на выносливость. У спортсмена остались жена и двое детей.

Просмотров всего: 25

#происшествия #спорт

распечатать