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В первом бассейне Свободного начали расти водоросли

В первом бассейне Свободного начали расти водоросли
Фото: Анна Казакова

Мэр города Свободный назвал живой воду в новом бассейне. При начале заполнения бассейна в воде начали расти сине-зелёные водоросли. Спортивный комплекс готовят к открытию. Оно было назначено на 14 февраля, но возникли технологические трудности.

«Haпpимep, кoгдa нaчaли тecтиpoвaть cлoжнyю cиcтeмy вoдoпoдгoтoвки вo вcex peжимax и дoвoдить вoдy дo нyжныx пapaмeтpoв, выяcнилacь, чтo вoдa y нac живaя. "Живaя" в тoм cмыcлe, чтo экoлoгичecки чиcтaя и бeз xимии, пoэтoмy пpи нaчaлe зaпoлнeния бacceйнa в вoдe cpaзy жe pacтyт cинe-зeлёныe вoдopocли. И вoдa зeлeнeeт, для здopoвья этo xopoшo, a для paбoтникoв бacceйнa этo дoпoлнитeльнaя и нeпpocтaя paбoтa – дoвecти вoдy дo кpиcтaльнoй чиcтoты и идeaльныx aнaлизoв. И этo нe oдин пpимep тoгo, кaк тpyднo быть пepвoпpoxoдцaми», – цитирует gzt-sv.ru Роберта Каминского.

Как пояснил ИА «Амур.инфо» генеральный директор одной из компаний, которая занимается строительством бассейнов, Дмитрий Эпштейн, появление водорослей – «рабочий момент», и ничего такого в этом нет. «Сейчас там нормальная вода. Это первоначально возникло, когда они налили воду, такая появилась проблема. Вода была с зелёным оттенком. Принимали меры. У нас брали альгитин, средство против появления водорослей. Воду налили, потом шла водоподготовка. Добавляют химию, выравнивают ph-уровень, уровень хлора, процессы коагуляции. Такая ситуация – что появляются водоросли – возникает во многих бассейнах. Чаще всего такое бывает, когда наливают воду из скважины», – прокомментировал Дмитрий Леонидович.

Первый бассейн в Амурской области, построенный за 30 лет, готовят к открытию. Точная дата пока не называется, но в ближайшие дни уже будут набирать детей в секции.

Объект строили не один год. Одной из главных проблем было недофинансирование. Стройку удалось завершить благодаря договорённости с «Газпромом». Общая стоимость объекта составляет более 300 миллионов рублей, 80 миллионов из которых были предоставлены газовой компанией.

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#Свободный #строительство

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Комментарии
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  • Baska

    Baska
    21 минута назад

    а во втором бассейне еще не начали расти ?

  • dolby сраунд

    dolby сраунд
    13 минут назад

    живая и лечебная, молодильный бассейн одним словом

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    6 минут назад

    вы не видели воду в Райчихинском бассейне. Там дно не совсем видно из-за зеленой воды )))

  • Baska

    Baska
    2 минуты назад

    в первом Райчихинском бассейне?

  • Victrix

    Victrix
    57 секунд назад

    Придумал название для бассейна - "Ламинария". "Первая свободная ламинария"....

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