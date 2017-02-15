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Ирина Яровая предложила лишать свободы тех, кто призывает к суициду через группы смерти

Ирина Яровая предложила лишать свободы тех, кто призывает к суициду через группы смерти
Фото: kommersant.ru

В четверг, 9 марта, в Госдуму был внесен законопроект о борьбе с призывами подростков в социальных сетях к суициду, за которые планируется лишать свободы на 12 лет. Автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отмечает направленность закона против так называемых групп смерти, сообщает РБК.

Поправки затронут Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Они суммарно предусматривают наказание сроком лишения свободы до 12 лет для ответственных в склонении детей к самоубийствам в социальных сетях. По словам Яровой, наказание может наступить, даже если подросток не совершил суицид.

Согласно документу в Уголовном кодексе может появиться новая статья 110.1, предусматривающая «ответственность за склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства». Под этим «склонением» автор подразумевает уговоры, предложения, подкуп, обман, а также советы, как совершить суицид.

Самостоятельная уголовная ответственность устанавливается за «организацию деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов», говорится в пояснительной записке. Яровая уточняет, что «речь идет об ответственности для администраторов так называемых групп смерти и организаторов любых неформальных сообществ, деятельность которых сопряжена с побуждением прежде всего детей к совершению самоубийства».

Законопроект Яровой получит поддержку депутатов, сообщил первый зампред комитета по безопасности Эрнест Валеев. Документ, по его словам, готовился с привлечением специалистов правоохранительных органов и Верховного суда. «Явление есть, и было понятно, что действующих положений УК по наказанию за доведение до суицида недостаточно», – сказал депутат.

Сам Валеев не видит опасности, что борьба с «группами смерти» повлечет за собой ограничения свободы в Интернете. «Закрытие вредоносных сайтов и так предусмотрено законодательством. Ужесточается именно наказание за склонение к суициду», – отметил Валеев.

Ранее принятие соответствующих поправок в уголовное законодательство поддержал президент России Владимир Путин. На ежегодной коллегии МВД в четверг глава государства назвал важной проблемой распространение сайтов, пропагандирующих самоубийства среди подростков.

В середине февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что в 2016 году самоубийство совершили 720 несовершеннолетних. Она отмечала, что пропаганда суицида идет через Интернет.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области выявили двух школьниц, состоящих в группах смерти. В Тынде две школьницы состояли в группе смерти «Синий кит». Это группа «ВКонтакте», в которой участникам даются задания, конечная цель которых – суицид. По информации агентства, обе девочки из благополучных семей. Их участие в группах удалось обнаружить раньше, чем что-либо с ними случилось. По всем школам Приамурья усилили работу по информированию детей и родителей об этих группах.

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#жизнь #закон

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Комментарии
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  • Wide

    Wide
    31 минута назад

    И правильно! Полностью поддерживаю...как вообще можно спокойно жить понимая, что губят наше будущее!

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    31 минута назад

    Давно пора уже положить на эту свободу слова и демократию (в разумных пределах) и ограничить доступ к подобным ресурсам! Как в Китае. У детей психика неустойчивая. Мозгов еще не хватает. И родителям не до них, зачастую. Если Родители справиться не могут, то пора включать госресурсы.

    Сцук, на кол бы этих упырей посадил, которые призывают детей к суициду!

  • paravis

    paravis
    27 минут назад

    WideИ правильно! Полностью поддерживаю...как вообще можно спокойно жить понимая, что губят наше будущее!


    А давайте вообще запретим интернет до 18, да до 21 года.

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    Хм...

    Опять Яровая!



    ~~Под этим «склонением» автор подразумевает уговоры, предложения, подкуп, обман, а также советы, как совершить суицид.



    Таким образом, фраза "Убейся ап стену" принимает совсем другую смысловую нагрузку.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    8 минут назад

    paravis

    А давайте вообще запретим интернет до 18, да до 21 года.



    Вроде бы Вы и взрослый мужик, а написали (пусть и с вашим юмором) ерунду.

    Понятно, что к любому запрету нужно подходить разумно. Но и пассивно смотреть на то, как продуманная система губит молодое поколение, нельзя!

    Вопросы жизни и смерти очень остро в подростковом возрасте встают перед детьми. Они готовы эту информацию получать откуда угодно, ее изучать, переваривать, как говорят психологи, присваивать. И как раз таки эти источники необходимо пресекать.

  • full

    full
    5 минут назад

    Яровая просто гениальна. Хотя есть другой способ - публиковать персональные данные этих призывателей. Тогда естественный отбор ускорится.

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