Путин уволил 10 высокопоставленных сотрудников МВД, СК и ФСИН

Фото: rusnext.ru

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей сразу десять высокопоставленных сотрудников силовых органов. Увольнения затронули представителей МВД, СК и ФСИН. Указ об отстранении опубликован в четверг, 9 марта, на официальном портале правовой информации, сообщает «Лента.ру».

Своих должностей лишились:

– глава управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов;

– первый заместитель начальника Московского университета МВД, генерал-майор полиции Сергей Жевлакович;

– главы трёх региональных управлений МВД – генерал-лейтенант Сергей Солодовников (Самарская область), генерал-майор Виталий Федотов (Вологодская область), генерал-лейтенант Иван Шаев (Нижегородская область);

– глава Следственного управления СК по Приморскому краю Сергей Бобровничий;

– два региональных прокурора – Лидия Дьяконова (ЕАО) и Сергей Легостаев (Чувашия);

– глава управления ФСИН по Саратовской области, генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов;

– глава управления ведомства по Мордовии, генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягъев;

– начальник управления воспитательной работы ведомства, генерал-майор Александр Новиков;

– первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета по Забайкальскому краю, полковник юстиции Рузиля Шелест;

– старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета, генерал-майор юстиции Александр Филин.

Выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, Путин заявил, что требования к кандидатам на ключевые посты в ведомстве должны быть более жёсткими.

«В прошлом году по подозрению в серьёзных преступлениях был задержан целый ряд высокопоставленных должностных лиц ведомств, эти факты стали серьёзным ударом по общественному авторитету органов внутренних дел, бросили тень на всех, кто честно и профессионально исполняет свой долг. Необходимо тщательно проанализировать причины случившегося, сделать соответствующие выводы», – цитирует президента РИА Новости.

По словам главы государства, в России почти половина преступлений остаётся нераскрытой, поскольку потенциал МВД используется не в полном объёме. Также Путин призвал ведомство внедрять эффективные методы работы по пресечению экстремистских проявлений в стране.

Просмотров всего: 60

#российская власть

распечатать