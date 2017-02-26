РПЦ решила отмечать День святого Патрика

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Синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов (поминальный список святых) крестителя Ирландии святого Патрика, а также ещё более десятка святых Западной Европы. Об этом рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, передаёт РИА Новости.

По его словам, Синодом решено включить в месяцеслов тех, кто был канонизирован до 1054 года, когда произошла Великая схизма – разделение Церкви на западную и восточную (то есть на католическую и православную).

«Учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом», – пояснил Легойда.

«В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых – святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», – добавил представитель Синодального отдела.

Святой Патрик – один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры.

День святого Патрика в католических и протестантских церквях отмечается ежегодно 17 марта. В РПЦ этот праздник будут отмечать 30 марта, то есть 17 марта по старому стилю.

День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

В честь этого святого освящены более двух тысяч храмов по всему миру, главный из которых – собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году.

«К сожалению, в некоторых странах этот праздник превратился в фестиваль пива и фетиша. Он больше светский, чем религиозный. Как он будет праздноваться у нас, пока неизвестно, но, скорее всего, это будет крестный ход в честь святого», – рассказал Амур.инфо благовещенский священник Святослав Шевченко.

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