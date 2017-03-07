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Облачно и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 10 марта

Облачно и тепло: прогноз погоды в Амурской области на 10 марта

В Амурской области 10 марта по южным и центральным районам ожидается небольшая облачность, без осадков. По северу будет увеличение облачности, местами выпадет слабый и умеренный снег. Ветер выберет западное, юго-западное направление и будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, по северу ускоряясь до 11 метров в секунду.

Температура воздуха в этот день по южным и центральным районам области составит от нуля до плюс 5 градусов. По северу термометры покажут плюс 1-6 градусов, при облачности и снеге – до минус 4.

В Благовещенске утром за окном было минус 9 градусов, дул северо-западный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится небольшая облачность, осадков не прогнозируют. Ветер будет дуть с запада, юго-запада со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 3-5 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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