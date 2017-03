215 лет назад родился легендарный актёр-трагик Василий Каратыгин

Фото: РИА Новости

215 лет назад родился Василий Каратыгин – знаменитый российский актёр, трагик. Василий Андреевич пользовался большим успехом в ролях романтического репертуара и в переводных мелодрамах. С момента открытия петербургского Александринского театра Каратыгин стал ведущим трагиком этого театра.

Творчество Каратыгина, тщательно оттачивавшего каждую роль, изучавшего при работе над ней множество литературных источников и материалов, оказало положительное влияние на развитие актёрского искусства. Он был первым исполнителем ролей Чацкого («Горе от ума» Грибоедова, 1831), Дон Гуана, Барона («Каменный гость», 1847, и «Скупой рыцарь», 1852, Пушкина), Арбенина («Маскарад» Лермонтова, 1852). Каратыгин перевёл и переделал для постановки на русской сцене более 40 пьес.

* * *

10 марта – День архивов. Эта памятная дата установлена для привлечения внимания широкой общественности и лиц, принимающих решения к достижениям и проблемам архивного дела. В этот день в 1720 году Петром I был подписан первый в России государственный акт – «Генеральный регламент или Устав». Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность актуариуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры чинить, листы перемечивать…». Этот петровский указ и положил начало государственной российской архивной службе.

* * *

85 лет назад родился Анатолий Рощин – советский борец греко-римского стиля, тяжеловес, олимпийский чемпион 1972 года. Также в активе Рощина – серебро Олимпийских игр 1964 и 1968 годов, три победы на чемпионатах мира (1963, 1969, 1970), золото чемпионата Европы (1966). Анатолий Александрович также был пятикратным чемпионом СССР по греко-римской борьбе, двукратным чемпионом Союза (1956,1960) по самбо и серебряным призёром чемпионата СССР (1954) по вольной борьбе.

* * *

45 лет назад родился российский программист, автор архиватора WinRAR Евгений Рошал. Осенью 1993 года Рошал выпустил первую публичную версию архиватора RAR 1.3, осенью 1996 года – FAR Manager. Позднее, с ростом популярности Microsoft Windows, он выпустил архиватор для Windows WinRAR. Желая сосредоточиться на совершенствования формата и архиваторов RAR и WinRAR, Евгений в 2000 году прекратил работу над файловым менеджером FAR Manager и передал авторские права на него группе программистов FAR Group, а в 2004 году передал авторские права на программы RAR и WinRAR своему старшему брату Александру, оставшись лишь разработчиком.

