Россия преодолела самый затяжной экономический кризис: обзор прессы

Фото: u-f.ru

Что было бы, если бы не было Февральской революции; как и за что наказали жену Николая Караченцова; где увеличивается число детских банд; сколько получает Шурыгина, рассказывая о своем изнасиловании – эти и другие новости заинтересовали сегодня автора обзора и ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

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«Комсомольская правда» сегодня рисует прогноз – какой была бы наша страна, не случись Февральская революция. «Ну… Многое пошло бы не так, если б бог не создал человека, да потом не изгнал бы из рая Адама с Евой…» – задумался Павел Андреевич.

Еще здесь пишут о том, что жену Николая Караченцова лишили на полтора года прав за пьяное вождение, все наверняка помнят – на днях она попала в ДТП.

Но самое главное набрано крупным шрифтом: «Россия вышла из самого затяжного экономического кризиса». К такому выводу пришло американское агентство Bloomberg. Как пишет издание, российские эксперты в общем согласны с этой оценкой. Но, как отмечает автор обзора, Россия, может, и вышла. Вышли ль россияне?

Также в номере

Еще в «Комсомолке» пишут о том, что от работы полиции зависит отношение людей к власти. Как-то не к месту вспомнилась ситуация в Новорайчихинске, где криминал праздновал победу.

Еще в газете – о том, что в Ульяновске расплодились детские банды, и число их неуклонно растет. Наверное, теперь и в Ульяновске не очень хорошо относятся к власти.

Читатели узнают и о том, что некая Диана Шурыгина (нынешний герой многочисленных телешоу) на скандале с изнасилованием зарабатывает до полумиллиона рублей. За такие деньги можно…

Вам статья

В «Амурской правде» рассказывается о том, что в Благовещенске следователи проводят проверку клуба, где 16-летка разделась по самое-самое за 15 тысяч рублей. Заодно проверяют информагентство, распространившее видеоматериалы с голой девкой (причем ее светлый образ был заретуширован) – внимание! – за то, что показали их без разрешения виновницы торжества.

«Для доведения ситуации до полного абсурда сейчас не хватает судебного иска этой самой девчонки к этому самому агентству с требованием о возмещении морального ущерба. И покрупнее. Девочка, как вышеупомянутая Шурыгина, может на этом скандале и подразбогатеть», – усмехается обозреватель.

Также в номере

Продолжая тему скандалов (хотя в «Амурке» много и чего другого интересного), автор обзора называет материал о том, как некая школьница сфотографировалась на фоне вывески школы с бутылкой вина и с фашистским приветствием. И, понятно, выложила фотку в соцсетях. Руководство школы утверждает, что девочка – не их ученица, и жест не фашистский. Осталось добавить, что и бутылка пустая…

Напишут же такое

«Скандальную» тему продолжает «Российская газета», рассказав о том, как учительница одной из сочинских гимназий обиделась на то, что к 8 Марта родители ее учеников подарили ей 5 тысяч рублей. Всего 5 тысяч рублей! Учительница не придумала ничего лучше, чем высказать свое возмущение в телефонных сообщениях.

Еще газета пишет о том, что свидетелям по делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина стали поступать угрозы, в связи с чем они попросили сделать их допрос и суд закрытым. Но суд отклонил это ходатайство: народ должен знать своих героев!

На посошок

Напоследок «Российская газета-Неделя», рассказавшая о том, как в городке Бембибре (это Испания) более ста посетителей сбежали из ресторана, не заплатив по счету. Полиция считает, что это была хорошо спланированная акция. Посетители выпили более 30 бутылок вина, хорошо и вкусно поели, при этом хорошо веселились – танцевали, пели, обнимали девушек. А перед десертом все вышли покурить. Ну вот и все…

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