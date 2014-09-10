Жену Николая Караченцова лишили прав на 1,5 года за пьяную езду
Мировой суд Щелковского района Московской области лишил супругу актёра Николая Караченцова Людмилу Поргину водительских прав на полтора года за езду в нетрезвом состоянии, сообщает ТАСС. ДТП произошло 27 февраля. Николай Караченцов был госпитализирован.
«Поргина признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения"). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на один год и шесть месяцев», – сказали в суде.
ДТП с участием автомобиля под управлением Поргиной произошло 27 февраля в 19:30 в подмосковном посёлке Загорянский на пересечении улиц Пушкина и Теннисной. Toyota, в которой находился Караченцов, опрокинулась на бок.
Актёр был направлен в Щелковскую городскую клиническую больницу, потом перевезён в институт Склифосовского для более тщательного обследования. Сейчас он уже выписан из больницы.
По результатам экспертизы, в момент ДТП в крови у супруги Караченцова было обнаружено 0,35 промилле алкоголя.
Авария с участием Караченцова случилась ровно через 12 лет после страшного ДТП, в которое он попал в ночь на 28 февраля 2005 года. Тогда Николай Петрович получил черепно-мозговую травму и пролежал в коме 26 дней. Полностью восстановить речевые функции ему не удалось до сих пор. Тогда он сам находился за рулём.
В сентябре 2014 года Людмила Поргина и Николай Караченцов приезжали в Благовещенск на фестиваль кино и театра «Амурская осень» и стали гостями программы «Альфа-канала» «Простые вопросы».
В программе Людмила Андреевна говорила: «10 лет уже живём после аварии. Мы занесены в книгу Склифосовского как те, кто не мог выжить, но выжил вопреки всему. Поэтому для нас идёт другое времяисчисление. Для вас год-два, а для нас – каждый день. Мы не знаем, что завтра будет с нами. Мы живём, пока мы едем, смотрим спектакли, общаемся со своими друзьями и коллегами».
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