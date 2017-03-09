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9 марта 2017, 21:34 5

В Благовещенске волонтёры спасают подстреленную собаку

В Благовещенске волонтёры спасают подстреленную собаку

Благовещенские зоозащитники борются за жизнь молодого пса. В районе Моховой Пади три дня назад пожилая женщина обнаружила собаку с ранениями. Благовещенка сначала пыталась справиться своими силами, лечила, но в итоге 9 марта обратилась к волонтёрам.

«Сегодня мы забрали собаку и сразу нащупали шарики под кожей. И, когда был сделан рентген, всё в клинике подтвердилось – в собаку стреляли. Лапы повреждена, одна совсем плоха. Неизвестно, чем закончится, там практически заражение. В очень тяжёлом состоянии животное. Сейчас пять дней будет капельница, потом посмотрим, будет операция. Будем бороться за жизнь», – рассказала волонтёр Алла.

Собака взрослая, адекватная и абсолютно неагрессивная – говорит волонтёр. «В полицию пока не обращались,понимаете как, о случае стало известно только сегодня. Собака сейчас находится в клинике», – отметили в разговоре.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Лишь бы опять на вольные хлеба не выпустили.

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Кому опять сдавать деньги?

  • Хана

    Хана
    24 минуты назад

    Да тут денег вроде не просят. Просто информируют о живодерах. Может кто-то просто недавно купил оружие и решил таким образом испробывать его.

  • mm_Настя Елова

    mm_Настя Елова
    19 минут назад

    Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте -- http://vkk.me/Bionelm

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