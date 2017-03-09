В Благовещенске волонтёры спасают подстреленную собаку

Благовещенские зоозащитники борются за жизнь молодого пса. В районе Моховой Пади три дня назад пожилая женщина обнаружила собаку с ранениями. Благовещенка сначала пыталась справиться своими силами, лечила, но в итоге 9 марта обратилась к волонтёрам.

«Сегодня мы забрали собаку и сразу нащупали шарики под кожей. И, когда был сделан рентген, всё в клинике подтвердилось – в собаку стреляли. Лапы повреждена, одна совсем плоха. Неизвестно, чем закончится, там практически заражение. В очень тяжёлом состоянии животное. Сейчас пять дней будет капельница, потом посмотрим, будет операция. Будем бороться за жизнь», – рассказала волонтёр Алла.

Собака взрослая, адекватная и абсолютно неагрессивная – говорит волонтёр. «В полицию пока не обращались,понимаете как, о случае стало известно только сегодня. Собака сейчас находится в клинике», – отметили в разговоре.

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