Китай выпустит беспилотники-невидимки

Фото: tvzvezda.ru

Китайская Народная Республика разрабатывает беспилотные летательные аппараты, которые станут невидимыми для радаров и зенитных ракетных комплексов, сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на China Daily.

Представитель китайской аэрокосмической компании (CASIC) Вэй Иинь рассказал, что компания в данный момент сосредоточила все силы на разработке беспилотника, который сможет проводить длительные полёты, обладать технологией невидимости и совершать рейды в ближний космос.

Как отметил Вэй Иинь, в рамках реализации 13-го пятилетнего плана развития (2016-2020 годы) CASIC будет вести разработку подобных технологий, а также использовать новые дроны на их основе для внутреннего и зарубежного рынков.

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