Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 19:16 0

Китай выпустит беспилотники-невидимки

Китай выпустит беспилотники-невидимки
Фото: tvzvezda.ru

Китайская Народная Республика разрабатывает беспилотные летательные аппараты, которые станут невидимыми для радаров и зенитных ракетных комплексов, сообщает ТК «Звезда» со ссылкой на China Daily.

Представитель китайской аэрокосмической компании (CASIC) Вэй Иинь рассказал, что компания в данный момент сосредоточила все силы на разработке беспилотника, который сможет проводить длительные полёты, обладать технологией невидимости и совершать рейды в ближний космос.

Как отметил Вэй Иинь, в рамках реализации 13-го пятилетнего плана развития (2016-2020 годы) CASIC будет вести разработку подобных технологий, а также использовать новые дроны на их основе для внутреннего и зарубежного рынков.

Просмотров всего: 187

#военные

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

Стало известно о приказе Саакашвили потопить судно с Жириновским и Лужковым на борту
В России и мире

Минобороны официально подтвердило гибель 28-го российского военнослужащего в Сирии
Власть 9

Расходы Китая на оборону в 2017 году увеличатся на 7 %
Происшествия 5

Муниципалитету в Приамурье по ошибке передали военную собственность на 328 миллионов рублей