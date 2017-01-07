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Сегодня, 19:05 5

Знакомство на улице обернулось для благовещенки нападением

Знакомство на улице обернулось для благовещенки нападением
Фото: sochi4live.com

В Благовещенске полицейские раскрыли разбойное нападение. 39-летняя горожанка познакомилась на улице с молодым человеком и решила тут же вместе с ним пойти в гости к его приятелям. В безлюдном месте новый знакомый повалил женщину на землю. Он стал её душить, потребовал отдать золотые украшения.

Молодой человек забрал у потерпевшей две цепочки, золотое кольцо и серёжки, потом скрылся.

Сотрудники уголовного розыска со слов потерпевшей составили фоторобот подозреваемого. Ориентировка была направлена всем нарядам и патрулям. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину по ориентировке на одной из автомоек в Благовещенска, где он работал и проживал.

Как сообщает амурское управление МВД, в конце 2016 года мужчина освободился из мест лишения свободы. Украшения он успел сдать в один из ломбардов. Причинённый ущерб составил 97 000 рублей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

Просмотров всего: 1627

#происшествия

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Комментарии
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  • Максим84

    Максим84
    1 час назад

    Блин...редакторы!!!! прочитайте внимательно и исправьте очепятки. На коленках с телефона пишете чтоль? Не позорьтесь!!!

  • Максим84

    Максим84
    1 час назад

    "...тут же вместе с ним пойти в гости к его приятелем" "...Сотрудники уголовного розыска со слов потерпевшей составили фоторабот подозреваемого." - фото каких работ вы составляли?)))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Видимо, разочаровавшийся в Европе, вернувшийся соотечественник из бывших республик СССР?

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    53 минуты назад

    97 тыщ? Что она как ёлка новогодняя по подворотням знакомится

  • Бодрячок

    Бодрячок
    5 минут назад

    Вот так вот. А 39 лет с кошками и золотом на 100 тыщ. Решишь наконец начать семейную жизнь и тут бац. Пикапер от бога конечно

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