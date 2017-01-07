Знакомство на улице обернулось для благовещенки нападением

Фото: sochi4live.com

В Благовещенске полицейские раскрыли разбойное нападение. 39-летняя горожанка познакомилась на улице с молодым человеком и решила тут же вместе с ним пойти в гости к его приятелям. В безлюдном месте новый знакомый повалил женщину на землю. Он стал её душить, потребовал отдать золотые украшения.

Молодой человек забрал у потерпевшей две цепочки, золотое кольцо и серёжки, потом скрылся.

Сотрудники уголовного розыска со слов потерпевшей составили фоторобот подозреваемого. Ориентировка была направлена всем нарядам и патрулям. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину по ориентировке на одной из автомоек в Благовещенска, где он работал и проживал.

Как сообщает амурское управление МВД, в конце 2016 года мужчина освободился из мест лишения свободы. Украшения он успел сдать в один из ломбардов. Причинённый ущерб составил 97 000 рублей.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.

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#происшествия

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