Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 18:10 1

Благовещенские автомобилисты могут сэкономить 50 % штрафа при оплате через портал госуслуг

Благовещенские автомобилисты могут сэкономить 50 % штрафа при оплате через портал госуслуг

Штрафы и услуги со скидкой – зарегистрировать транспортное средство или получить водительское удостоверение можно дешевле, если оплатить услугу через Интернет. Также автомобилисты могут сэкономить деньги, заплатив штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления о нарушении.

Прибор под названием «Паркон» помогает зафиксировать нарушения на дорогах. В его объектив попадают водители, пренебрегающие правилами парковки и остановки. «Паркон» автоматически выявляет недобросовестных парковщиков.

Информацию о нарушителях передают в центр автоматической фиксации, а уже оттуда водителю высылают постановление о штрафе с фотографией и указанием вида нарушения. Ежедневно при помощи специального прибора только в Благовещенске фиксируют около 20 нарушений. Чаще всего автомобилисты бросают машины под углом проезжей части или игнорируют знак «Стоянка запрещена». За это грозят штрафы от 500 до 1 500 рублей. За два месяца этого года недобросовестные водители Приамурья проштрафились более чем на 25 миллионов рублей. Больше половины суммы уже оплатили, причём со скидкой 50%.

«Оплатить половину штрафа в течение 20 дней могут все водители, за исключением нарушения правил, повлекшие причинение вреда здоровью, и все административные правонарушения, за которые предусмотрено лишение права на управление транспортным средством», – комментирует инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Алексей Федоренко.

Ещё автолюбители и будущие водители могут со скидкой получить государственные и муниципальные услуги. С начала этого года для тех, кто хочет получить водительское удостоверение или зарегистрировать транспортное средство – предусмотрена скидка 30 %, если зарегистрироваться и оплатить эти услуги через интернет.

Для этого нужно зайти на единый портал государственных и муниципальных услуг и выбрать нужный раздел. Здесь можно записаться на удобное вам время, избежав очередей. Квитанцию об оплате в инспекцию ГАИ приносить тоже не нужно – все данные уже будут в системе. За два месяца этого года новой услугой воспользовались около 2,5 тысячи амурчан.

«Популяризация единого портала идёт, потому что суммы существенные. Например, госпошлина по обмену водительского удостоверения – две тысячи рублей. Если граждане обращаются через единый портал, эта сумма составляет 1 400 рублей», – комментирует начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Алексей Ежевский.

Стоимость услуг на едином портале для удобства клиентов указана уже со скидкой. Возможность записи и оплаты через интернет помогает опытным автомобилистам и тем, кто только собирается сесть за руль, сэкономить не только деньги, но и время.

Просмотров всего: 299

#закон #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • alg16662

    alg16662
    1 час назад

    Не работает оплата через госуслуги с начала марта...на "горячей" линии говорят внештатные проблемы ведомства. Завтра пойду платить через терминал, полную стоимость, т.к. завтра на прием в ГИБДД

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В США самолёт вернулся в пункт вылета из-за отказа пассажира платить за одеяло
Происшествия

В Благовещенске на перекрестке столкнулись три «Тойоты»
Происшествия

Рыбный цех в Белогорье закрыли на три месяца из-за нарушения санитарных норм
Происшествия 40

Участница ДТП в районе «Панорамы» рассказала подробности происшествия