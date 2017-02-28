Благовещенские автомобилисты могут сэкономить 50 % штрафа при оплате через портал госуслуг

Штрафы и услуги со скидкой – зарегистрировать транспортное средство или получить водительское удостоверение можно дешевле, если оплатить услугу через Интернет. Также автомобилисты могут сэкономить деньги, заплатив штраф в течение 20 дней со дня вынесения постановления о нарушении.

Прибор под названием «Паркон» помогает зафиксировать нарушения на дорогах. В его объектив попадают водители, пренебрегающие правилами парковки и остановки. «Паркон» автоматически выявляет недобросовестных парковщиков.

Информацию о нарушителях передают в центр автоматической фиксации, а уже оттуда водителю высылают постановление о штрафе с фотографией и указанием вида нарушения. Ежедневно при помощи специального прибора только в Благовещенске фиксируют около 20 нарушений. Чаще всего автомобилисты бросают машины под углом проезжей части или игнорируют знак «Стоянка запрещена». За это грозят штрафы от 500 до 1 500 рублей. За два месяца этого года недобросовестные водители Приамурья проштрафились более чем на 25 миллионов рублей. Больше половины суммы уже оплатили, причём со скидкой 50%.

«Оплатить половину штрафа в течение 20 дней могут все водители, за исключением нарушения правил, повлекшие причинение вреда здоровью, и все административные правонарушения, за которые предусмотрено лишение права на управление транспортным средством», – комментирует инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД Алексей Федоренко.

Ещё автолюбители и будущие водители могут со скидкой получить государственные и муниципальные услуги. С начала этого года для тех, кто хочет получить водительское удостоверение или зарегистрировать транспортное средство – предусмотрена скидка 30 %, если зарегистрироваться и оплатить эти услуги через интернет.

Для этого нужно зайти на единый портал государственных и муниципальных услуг и выбрать нужный раздел. Здесь можно записаться на удобное вам время, избежав очередей. Квитанцию об оплате в инспекцию ГАИ приносить тоже не нужно – все данные уже будут в системе. За два месяца этого года новой услугой воспользовались около 2,5 тысячи амурчан.

«Популяризация единого портала идёт, потому что суммы существенные. Например, госпошлина по обмену водительского удостоверения – две тысячи рублей. Если граждане обращаются через единый портал, эта сумма составляет 1 400 рублей», – комментирует начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Алексей Ежевский.

Стоимость услуг на едином портале для удобства клиентов указана уже со скидкой. Возможность записи и оплаты через интернет помогает опытным автомобилистам и тем, кто только собирается сесть за руль, сэкономить не только деньги, но и время.

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