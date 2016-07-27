«Академия "Альфы"» 23 марта ждёт школьников: взлёт настроения, энтузиазма и никакого уныния

Две недели осталось до телевизионно-языковой смены «Академия "Альфы"». Набор участников продолжается. Попасть в сказку, а заодно узнать секреты телевизионной кухни смогут школьники от 6 до 16 лет. Интересное путешествие начнется 23 марта, как раз на весенних каникулах. «Альфа-канал» продолжает делиться секретами смены.

Даже у профессионалов на съёмках случаются курьёзы, что же говорить о новичках. Читать текст с суфлера на камеру, при этом эмоционально и одновременно естественно – целое искусство. Ведущие «Альфа-канала» знают, как это делать, и будут делиться опытом с участниками смены.

«Конечно, мы стараемся делать всё чётко, ровно, без сучка, без задоринки. Но иногда бывают маленькие карапулички, заплетык языкается и прочее. Мы научим детей на смене "Альфы" мастерству правильно говорить, изъяснять свои мысли. Делать всё очень-очень искренне. Потому что, если не будет искренне, телезритель не поверит», – комментирует ведущий программы «Благовещенск: инструкция по применению», гость смены «Академия "Альфы"» Илья Дементьев.

Профессионалы научат школьников не только вести программы, но и снимать «Альфа-новости», «Благовещенск: инструкция по применению», «Сканер». Ежедневно ребята смогут оценить свои старания, исправить ошибки и сделать новый шаг навстречу овладению телевизионным искусством. Кульминацией смены станет прямой эфир из студии программы «Альфа-новости».

«Дети будут снимать наравне вместе со мной. Будут снимать на свои собственные камеры. И в итоге, мы сделаем из этого большой фильм. Плюс ко всему каждый день мы будем монтировать ролики. То есть день прошёл, дети сдали все рабочие материалы, мы смонтировали ролики, которые будут выкладываться на сайте Амур.инфо и рассылаться в общую группу в вотсап», – рассказывает оператор «Альфа-канала», преподаватель смены Андрей Молев.

Отвечать за досуг участников будет педагогический отряд БГПУ «Взлёт». Вот уже семь лет его участники работают вожатыми в разных лагерях области. Некоторые прошли обучение во Всероссийском детском центре «Океан», свои идеи и навыки они будут использовать на смене «Академии "Альфы"». Обещают взлёт настроения, энтузиазма и никакого уныния.

«Мы уверены, что детям скучно точно не будет, потому что для них подготовлен насыщенный распорядок. Будет множество игр. И у них не будет ни одной свободной минуты. Наши вожатые прошли обучение в детском центре "Океан". Много свежих идей, новых мыслей, поэтому ребятам будет очень интересно», – делятся командир и комиссар педагогического отряда БГПУ Сергей Шугаев и Дарья Михалева.

Помимо увлекательного досуга и телевизионной практики, для школьников ежедневно будут проводить уроки английского, а разговориться ребятам поможет иностранный гость.

Справки по телефонам (4162) 204-204, 8-9145-500-130.

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