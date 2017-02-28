Белогорские пожарные эвакуировали из квартиры мать с двумя сыновьями

В Белогорске 9 марта тушили возгорание в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома. По автолестнице из задымленной квартиры, расположенной на четвертом этаже над горящей квартирой, пожарные спасли женщину и двоих ее сыновей. Из-за сильного задымления в подъезде они не смогли самостоятельно выбраться.

Пожар произошел на кухне квартиры на третьем этаже и развивался стремительно. На момент прибытия пожарных из окна горящей квартиры вырывались языки пламени, подъезд и соседние квартиры были сильно задымлены. По прибытии пожарные увидели в окне четвертого этажа силуэт женщины, которая просила о помощи.

«Оперативно были сформированы два звена газодымозащитной службы – одно на тушение, второе – на разведку и проверку выше расположенных квартир на наличие людей, – рассказал врио начальника 4 пожарной части Белогорска Павел Зуев. – Поскольку подъезд был сильно задымлен, было принято решение спасать людей по автолестнице. Как оказалось, в квартире находились женщина и два мальчика пяти и десяти лет. Помощник начальника караула прапорщик внутренней службы Александр Данилюк поднялся по автолестнице в окно квартиры, сначала эвакуировал младшего ребенка, потом старшего и затем женщину. Спасенных осмотрели врачи скорой помощи. Медицинская помощь ни матери, ни детям не потребовалась».

Через несколько минут после прибытия пожарных и спасателей пожар был ликвидирован. На месте работали заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Белогорску и государственный инспектор по пожарному надзору.

Как выяснилось в ходе разбирательства, на момент пожара в квартире на третьем этаже находились хозяйка и ее подруга. Поскольку в это время в доме отключили свет, хозяйка, чтобы приготовить обед, включила портативную газовую плитку, установив ее на обеденном столе. Через несколько минут, женщины увидели, что воспламенился газовый баллончик, огонь перекинулся на мебель. Когда хозяйка, покидая квартиру, закрыла дверь, произошел хлопок газа, что значительно увеличило площадь горения. Почему произошло возгорание газа, предстоит выяснить специалистам, сообщает амурское управление МЧС.

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