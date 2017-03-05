В Амурской области выявили двух школьниц, состоящих в группе смерти

Как стало известно ИА «Амур.инфо», в Тынде две школьницы состояли в группе смерти «Синий кит». Это группа «ВКонтакте», в которой участникам даются задания, конечная цель которых – суицид. По информации агентства, обе девочки из благополучных семей. Их участие в группах удалось обнаружить раньше, чем что-либо с ними случилось.

Сегодня в Тынде работает министр образования области Марина Селюч. «Мы посмотрели, как велась информационная работа по тындинским школам. Во всех школах проводились разъяснительные беседы с учениками, родительские собрания на тему опасности в Интернете. Везде висят информационные стенды. Во всех школах стоят блокаторы запрещенных сайтов. Дети выходят в такие группы из дома», – прокомментировала Марина Григорьевна.

Более того, по словам Марины Селюч, в Тынде работает обширная сеть учреждений дополнительного образования. Около 90 % юных тындинцев посещают различные секции и кружки.

«Сейчас по всем школам области, не только в Тынде, будет усилена работа по информированию детей и родителей об этих группах. На родительские собрания будут приглашаться учителя информатики, которые объяснят родителям, как можно проконтролировать действия детей в Интернете. Но нужно понимать, что запретительными мерами многого не добьешься. Главное – это глубокая разъяснительная работа, нужно донести до детей ценность человеческой жизни и необратимость последствий», – добавила Марина Григорьевна.

Как ранее сообщало Амур.инфо, 4 марта в Тынде с перерывом в несколько часов были найдены тела двух подростков. Следователи пока не связывают оба этих случая с деятельностью групп смерти.

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