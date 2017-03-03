Двое жителей Владивостока утонули при проведении несанкционированных водолазных работ
В четверг, 9 марта, приморские спасатели обнаружили тело утонувшего жителя Владивостока. Мужчина погиб, проводя несанкционированные водолазные работы. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«9 марта в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что накануне, 8 марта, около 20:00 при проведении несанкционированных водолазных работ в районе устья реки Раздольная в Амурском заливе в 120 метрах от берега утонул житель Владивостока», – говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе также отметили, что группа спасателей Владивостокского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России в составе пяти человек и трёх единицы техники выдвинулась для проведения поисковых работ в 12:00 по местному времени.
В 15:50 тело утонувшего мужчины было найдено спасателями, в настоящее время работы завершены.
Буквально накануне на острове Попова также утонул мужчина – водолаза без признаков жизни подняли на поверхность коллеги.
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