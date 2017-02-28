Жители Белогорска нашли в упаковке с куриными грудками инородный предмет

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Белогорска. Они купили упаковку с куриными грудками и обнаружили под мясом инородный предмет – плоский прямоугольник с желеобразным наполнителем внутри. Руководство «Амурского бройлера», где произведена продукция, объяснило корреспонденту ИА «Амур.инфо» назначение «предмета».

Семья из Белогорска купила курицу к 8 марта. «После разморозки обнаружили на подложке вместе с мясом инородный предмет, никак не относящийся к куриной продукции… Видимо, производитель вкладывает такие предметы для того, чтобы товар стал тяжелее. Мы не знаем, какого они происхождения», – признались белогорцы.

Генеральный директор «Амурского бройлера» Олег Турков пояснил, что «инородное тело» на их предприятии используется давно, и, в принципе, подобная технология широко распространена в аналогичных производствах. Но периодически к ним снова и снова обращаются с подобными вопросами.

«Это салфетка, которая помещается в упаковку с мясом. Она нужна для впитывания влаги, а некоторое количество влаги неизбежно образуется при производстве», – пояснил Олег Александрович.

Он добавил, что салфетки, как и подложки и иной упаковочный материал, «Амурский бройлер» заказывает у производителей на западе России. Товар сертифицирован, соответствует всем необходимым нормативам.

«Мы их используем для удобства потребителя и для улучшения вида продукции», – пояснил генеральный директор предприятия.

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