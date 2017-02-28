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Жители Белогорска нашли в упаковке с куриными грудками инородный предмет

Жители Белогорска нашли в упаковке с куриными грудками инородный предмет

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратились жители Белогорска. Они купили упаковку с куриными грудками и обнаружили под мясом инородный предмет – плоский прямоугольник с желеобразным наполнителем внутри. Руководство «Амурского бройлера», где произведена продукция, объяснило корреспонденту ИА «Амур.инфо» назначение «предмета».

Семья из Белогорска купила курицу к 8 марта. «После разморозки обнаружили на подложке вместе с мясом инородный предмет, никак не относящийся к куриной продукции… Видимо, производитель вкладывает такие предметы для того, чтобы товар стал тяжелее. Мы не знаем, какого они происхождения», – признались белогорцы.

Генеральный директор «Амурского бройлера» Олег Турков пояснил, что «инородное тело» на их предприятии используется давно, и, в принципе, подобная технология широко распространена в аналогичных производствах. Но периодически к ним снова и снова обращаются с подобными вопросами.

«Это салфетка, которая помещается в упаковку с мясом. Она нужна для впитывания влаги, а некоторое количество влаги неизбежно образуется при производстве», – пояснил Олег Александрович.

Он добавил, что салфетки, как и подложки и иной упаковочный материал, «Амурский бройлер» заказывает у производителей на западе России. Товар сертифицирован, соответствует всем необходимым нормативам.

«Мы их используем для удобства потребителя и для улучшения вида продукции», – пояснил генеральный директор предприятия.

Просмотров всего: 2356

#Белогорск #происшествия #торговля

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Комментарии
Показать все (39) Обсудить на форуме
  • Gadskiy

    Gadskiy
    3 часа назад

    какие подлодки?

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    3 часа назад

    Первый раз грудку купили? Всегда там есть этот "инородный предмет". Тоже мне новость...

  • Шарлотта

    Шарлотта
    3 часа назад

    такое чувство, что эта семья только по великим праздникам мяско куриное кушает, раз только сейчас увидели эту салфетку. тоже мне раздули проблему

  • Nabivachev

    Nabivachev
    3 часа назад

    еще какой-то прозрачной фигней обернули, она явно не куриного происхождения!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    О ужас! А чё было-то?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Дмитрий1

    О ужас! А чё было-то?



    Реклама "Амурского Бройлера" и Туркова, походу)))

    Давно уже это ..... не беру.

  • S kak $

    S kak $
    3 часа назад

    Дикари какие-то, и правда в первый раз куру купили)))

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    vertex

    Дмитрий1

    О ужас! А чё было-то?



    Реклама "Амурского Бройлера" и Туркова, походу)))

    Давно уже это ..... не беру.



    Вчера нажарил сковородку для жены и девочек - ели хвалили. Но мы был пьян и не слышал

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    S kak $

    Дикари какие-то, и правда в первый раз куру купили)))



    Газпром же зашел в область и благодать в карманах местного населения сразу наступила))).

    Опять же ТОР "Белогорск" способствует частым покупкам куриных грудок у местных аборигенов.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Дмитрий1

    vertex

    Дмитрий1

    О ужас! А чё было-то?



    Реклама "Амурского Бройлера" и Туркова, походу)))

    Давно уже это ..... не беру.



    Вчера нажарил сковородку для жены и девочек - ели хвалили. Но мы был пьян и не слышал



  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    vertex

    Дмитрий1

    vertex

    Дмитрий1

    О ужас! А чё было-то?



    Реклама "Амурского Бройлера" и Туркова, походу)))

    Давно уже это ..... не беру.



    Вчера нажарил сковородку для жены и девочек - ели хвалили. Но мы был пьян и не слышал





    ты не смейся, лучше расскажи свою историю).

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Вот и я дурень, никогда грудки Куринные не покупал, теперь буду знать.

    Я в основном мясом питаюсь (чистым холестерином) и диетическим мясом не питаюсь

  • loca-loca

    loca-loca
    3 часа назад

    В АИ видать тож такое не едят и не покупают......

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    холостяк

    Вот и я дурень, никогда грудки Куринные не покупал, теперь буду знать.

    Я в основном мясом питаюсь (чистым холестерином) и диетическим мясом не питаюсь



    Поделитесь своей историей.

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    давно видел такие салфетки,на прокладки ,простите,похожи,женские

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Алекс К

    давно видел такие салфетки,на прокладки ,простите,похожи,женские



    А прокладки, значит, недавно видел. Ценник, естественно тоже знаешь. Молодец, АлОша

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    1 час назад

    loca-loca

    В АИ видать тож такое не едят и не покупают......



    Да уж ...судя по наличие данной статьи...для них это было открытие!

  • dalinoboihik

    dalinoboihik
    1 час назад

    Темнота белогорская чо ?)

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    1 час назад

    А вообще мне их продукция очень нравится...жаль, что дороговато...но если выбирать качество, то предпочтение отдаю нашему производителю)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Мурмысичка

    А вообще мне их продукция очень нравится...жаль, что дороговато...но если выбирать качество, то предпочтение отдаю нашему производителю)



    Бггг.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    какая чушь обсуждается…

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    В форме танца: а мы в "дуру" не играем - мы так живём).

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Фубля, какая чушь обсуждается…



    ой, да ваще,ну! Вы что вчера кушали, чем сегодня какали?

  • Алекс К

    Алекс К
    1 час назад

    Мурмысичка

    А вообще мне их продукция очень нравится...жаль, что дороговато...но если выбирать качество, то предпочтение отдаю нашему производителю)



    белгородское по качеству не уступает,стараемся его брать. дешевле

  • emmka

    emmka
    1 час назад

    Они эти жители с этим пакетом в редакцию побежали? с Белогорска в Благовещенск ? Ясно дело люди недалёкие,а амур.инфо?Совсем обалдели..

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Алекс К
    Мурмысичка

    А вообще мне их продукция очень нравится...жаль, что дороговато...но если выбирать качество, то предпочтение отдаю нашему производителю)



    белгородское по качеству не уступает,стараемся его брать. дешевле

  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    Алекс К

    Мурмысичка

    А вообще мне их продукция очень нравится...жаль, что дороговато...но если выбирать качество, то предпочтение отдаю нашему производителю)



    белгородское по качеству не уступает,стараемся его брать. дешевле



    Боже, амурский бройлер натуральностью не отличается , а белгородские так вообще синтетика , один раз взяла , больше ни ни . Ну это конечно только моё мнение . Они там даже не стесняются в составе указывать , бройлеры пока скромничают , не пишут

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Народ! Кто бы вам там курей кормил травкой и зёрнышками, как в русских сказках, когда Китай под боком? Как малые дети, чесс слово.Выбирайте по цене хоть огурцы, хоть куриц - будеть щясте.

  • апчхее

    апчхее
    58 минут назад

    А еще лучше-покупайте говядину и свинину,немного дороже,но там хоть мясо!Говорить где-не буду,чтобы за рекламу не сочли!Впрочем,кому надо-сами знают,потому как в том магазине довольно быстро все разбирают!

  • Алекс К

    Алекс К
    52 минуты назад

    говядину по 450?

    это НЕМНОГО дороже?

    куриные окорочка по 150 наше мясо:)

    возвращаются 90-е -2000-е. тогда тоже только курицу помню кушали

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    47 минут назад

    Алекс К

    говядину по 450?

    это НЕМНОГО дороже?

    куриные окорочка по 150 наше мясо:)

    возвращаются 90-е -2000-е. тогда тоже только курицу помню кушали



    Ты мраморную говядину покупал? Где курицу по 150 купил? ......... ааааааа......, ты ж АлОша....

  • апчхее

    апчхее
    46 минут назад

    150???За кг???Это где?

    У меня такое ощущение,что кура в кешке уже рябчиков по 300!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    44 минуты назад

    апчхее

    150???За кг???Это где?



    Гонит. Не, в МСК именно такой ценник.

  • апчхее

    апчхее
    41 минута назад

    В столице,в Питере,в подмосковье да и в ряде областей центральной России-да!Но там и все мясо дешевле!С этим не поспоришь,но мы то тут живем!Но куру за 150-я забыл,когда такое было!

  • Алекс К

    Алекс К
    36 минут назад

    Дмитрий1

    Алекс К

    говядину по 450?

    это НЕМНОГО дороже?

    куриные окорочка по 150 наше мясо:)

    возвращаются 90-е -2000-е. тогда тоже только курицу помню кушали



    Ты мраморную говядину покупал? Где курицу по 150 купил? ......... ааааааа......, ты ж АлОша....



    кто такой алоша? ты видать меня с кем то путаешь

  • Алекс К

    Алекс К
    32 минуты назад

    http://tovaryvdom.ru/shop/cat/441

    пользуйтесь)

    в Путине можно подешевле купить,или на опс базе,магазин напротив перекрестка,ь=там вроде тоже недорогое мясо. по городу можно опискать

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    23 минуты назад

    Алекс К

    Дмитрий1

    Алекс К

    говядину по 450?

    это НЕМНОГО дороже?

    куриные окорочка по 150 наше мясо:)

    возвращаются 90-е -2000-е. тогда тоже только курицу помню кушали



    Ты мраморную говядину покупал? Где курицу по 150 купил? ......... ааааааа......, ты ж АлОша....



    кто такой алоша? ты видать меня с кем то путаешь



    Попутал, ну. Кто ж не покупает 20 кило курицы в маркете? - обычное дело.

  • Tуман

    Tуман
    22 минуты назад

    Алекс К

    http://tovaryvdom.ru/shop/cat/441

    пользуйтесь)

    в Путине можно подешевле купить,или на опс базе,магазин напротив перекрестка,ь=там вроде тоже недорогое мясо. по городу можно опискать



    Можно и поопискать...

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    22 минуты назад

    А "поискай" , Лёха К. Потом сообщи.

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