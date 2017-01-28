Амурские болельщики смогут предложить, как улучшить дальневосточный футбол

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16 марта глава Белогорска Станислав Мелюков отправится в Хабаровск, чтобы принять участие в организационном совещании руководителей футбольных клубов Дальнего Востока. В повестке дня – проведение соревнований по футболу на Дальнем Востоке и проведение Кубка России по футболу в зоне «Дальний Восток» в 2017 году.

Ожидается, что речь пойдет и о путях реформирования дальневосточного футбола. Внести свои предложения по этим вопросам смогут болельщики Амурской области.

Для этого их нужно направить в «Виртуальную приемную» на официальном портале Белогорска на имя Станислава Мелюкова. Срок – до 15 марта включительно, говорится в пресс-релизе белогорских властей.

Совещание в таком формате будет проходить впервые.

«Мы готовы участвовать в третьем дивизионе, но не всё зависит от нашего клуба. Сейчас нет понимания, сколько клубов будет участвовать в чемпионате. А от этого напрямую зависят бюджет, количество выездов, проживание и так далее. Мы слышим, что у многих клубов финансовые проблемы и не все готовы играть в третьем дивизионе. ФК "Белогорск" ещё три года назад предлагал подумать над реформированием второго и третьего дальневосточных дивизионов», – прокомментировал глава Белогорска Станислав Мелюков.

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#Белогорск #футбол

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