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Амурские болельщики смогут предложить, как улучшить дальневосточный футбол

Амурские болельщики смогут предложить, как улучшить дальневосточный футбол
dlmn.info

16 марта глава Белогорска Станислав Мелюков отправится в Хабаровск, чтобы принять участие в организационном совещании руководителей футбольных клубов Дальнего Востока. В повестке дня – проведение соревнований по футболу на Дальнем Востоке и проведение Кубка России по футболу в зоне «Дальний Восток» в 2017 году.

Ожидается, что речь пойдет и о путях реформирования дальневосточного футбола. Внести свои предложения по этим вопросам смогут болельщики Амурской области.

Для этого их нужно направить в «Виртуальную приемную» на официальном портале Белогорска на имя Станислава Мелюкова. Срок – до 15 марта включительно, говорится в пресс-релизе белогорских властей.

Совещание в таком формате будет проходить впервые.

«Мы готовы участвовать в третьем дивизионе, но не всё зависит от нашего клуба. Сейчас нет понимания, сколько клубов будет участвовать в чемпионате. А от этого напрямую зависят бюджет, количество выездов, проживание и так далее. Мы слышим, что у многих клубов финансовые проблемы и не все готовы играть в третьем дивизионе. ФК "Белогорск" ещё три года назад предлагал подумать над реформированием второго и третьего дальневосточных дивизионов», – прокомментировал глава Белогорска Станислав Мелюков.

Просмотров всего: 219

#Белогорск #футбол

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • болельщик

    болельщик
    4 часа назад

    Что проводят такое совещание - это хорошо. А кто поедет из Благовещенска? Чтобы представлять амурский футбол?

  • Вежливый

    Вежливый
    3 часа назад

    Сначала надо вернуть футбол. А то у нас только в Белогорске что то осталось и то за счет бюджета. Губернатор наш шалабол, как он пел красиво что и Амур вернет и футбол у нас будет.

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Вежливый

    Сначала надо вернуть футбол. А то у нас только в Белогорске что то осталось и то за счет бюджета. Губернатор наш шалабол, как он пел красиво что и Амур вернет и футбол у нас будет.



    + много.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Сансаныч вон в Москве с министрами встречается.С Миллером договор подписал. Неужто с главой UEFA Алехандро Чифферином не договориться? Чо сразу шалабола подводить то?

  • молокан

    молокан
    3 часа назад

    Вежливый

    Сначала надо вернуть футбол. А то у нас только в Белогорске что то осталось и то за счет бюджета. Губернатор наш шалабол, как он пел красиво что и Амур вернет и футбол у нас будет.



    Кто вам мешает? Купите мячик да пинайте. Футболисты, блин.

  • Вежливый

    Вежливый
    3 часа назад

    молокан
    Вежливый

    Сначала надо вернуть футбол. А то у нас только в Белогорске что то осталось и то за счет бюджета. Губернатор наш шалабол, как он пел красиво что и Амур вернет и футбол у нас будет.



    Кто вам мешает? Купите мячик да пинайте. Футболисты, блин.


    Есть мячик, пинаем, не переживайте.

  • Вежливый

    Вежливый
    3 часа назад

    Павел ФлудерскийСансаныч вон в Москве с министрами встречается.С Миллером договор подписал. Неужто с главой UEFA Алехандро Чифферином не договориться? Чо сразу шалабола подводить то?


    Так оно же заявило: Денег нет, может лет через несколько и возобновим. Как раз свалит отсюда и спросу с него не будет. Да и по другим моментам он шалабол. Хотя бы и про то что работа идет.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    Он в хоккей играет...Экипировку за счет бюджета взял.Денег нет даже на мячик..В следующем году наверняка заявимся ( Сразу в ФНЛ)

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Павел Флудерский

    Он в хоккей играет...Экипировку за счет бюджета взял.Денег нет даже на мячик..В следующем году наверняка заявимся ( Сразу в ФНЛ)



    В Белогорске команда вся на бюджете, толк есть?

    Если в Хабаровске команда Спартак громит, то наши ленивые задницы просто раз в неделею посещают. Если нет желания, никакое финансирование не спасёт

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Не было у коня желания - убил футбол. Зато у него было желание на БГС и прочий "Облкоммунсервис".

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    vertex

    Не было у коня желания - убил футбол. Зато у него было желание на БГС и прочий "Облкоммунсервис".



    Для справки: БГС проект Мигули

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    СаняCh

    В Белогорске команда вся на бюджете, толк есть?



    ФК "Белогорск" в основном на ВНЕбюджете. Толк есть, всё здесь http://belogorck.ru/2016-god/fk-belogorsk

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Вежливый

    молокан

    Вежливый

    Сначала надо вернуть футбол. А то у нас только в Белогорске что то осталось и то за счет бюджета. Губернатор наш шалабол, как он пел красиво что и Амур вернет и футбол у нас будет.



    Кто вам мешает? Купите мячик да пинайте. Футболисты, блин.



    Есть мячик, пинаем, не переживайте.


    Ну все в порядке. Футбол на месте. Без губернатора обошлись.

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Молоканша- не тебе рассуждать о футболе, не женское это дело

  • молокан

    молокан
    54 минуты назад

    Витком

    Молоканша- не тебе рассуждать о футболе, не женское это дело



    Ой-ей. Да ты не психуй.Мужичок. С ноготок, блин. Вас же много таких, которым без футбола и диван не диван, соберите между собой бабки, наймите футболистов и кайфуйте.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    54 минуты назад

    Без футбола жили и продолжим проживать.То же проблему нашли, Абрамовичи вы наши.

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