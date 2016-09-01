Благовещенские активисты хотят вернуть амфитеатр на набережной Амура

Появившийся недавно в Благовещенске Центр прикладной урбанистики проводит опрос среди горожан. Активисты хотят выяснить, какие, по мнению самих благовещенцев, есть недостатки у набережной реки Амур. Авторы опроса считают, что так можно будет выявить слабые стороны визитной карточки областной столицы и разработать проекты, которые помогут минусы обратить в плюсы.

«Прежде чем мы приступим к реализации проектов, необходимо выяснить, какой потенциал или проблемы существуют у этого общественного пространства. Опрос поможет понять, что необходимо жителям для того, чтобы с комфортом проводить время, в частности, на благовещенской набережной», – рассказала активист Центра прикладной урбанистики в Благовещенске Яна Кольцова.

Принять участие в опросе можно по ссылке здесь. После проведения первого этапа для более детального изучения вопроса планируется провести фокус-группы.

На сегодня у активистов Центра прикладной урбанистики есть несколько предложений по улучшению общественного пространства набережной. Например, построить там уличный кинотеатр, организовать несколько площадок для творчества, проведения мастер-классов, дегустаций и тому подобное.

Также предлагается воссоздать на набережной амфитеатр с лавочками. «Набережная как общественное пространство не работает. Все на ней только гуляют. При этом она самое популярное место в городе. Мы опросили порядка 400 человек, и все об этом сказали. Нечего посмотреть и нечего делать. Мы вспомнили, что у нас потерялся культурный код – наш амфитеатр с лавочками, который спускался в воду в районе улицы Шевченко. Он был классный. Рокеры собирались, играли там. Алкоголь на набережной уже пить не модно, поэтому бояться этого не надо. Проведя исследование, мы также выяснили, что людям нужно зонировать набережную. Никто не понимает, где можно ездить на велосипеде, а где можно ходить с детской коляской. Задумка архитекторов понятна: плитка для людей, асфальт для колес. Но мамочка с ребенком не хочет идти по плитке: она неровная, коляска трясётся. Не хватает разграничения, банальной навигации», – сказал активист Центра прикладной урбанистики Игорь Кольцов.

Как сообщалось ранее, в начале февраля в городе появился центр прикладной урбанистики, который призван объединить самые разные сообщества – от творческих до спортивных. Главный принцип ЦПУ — вовлечение горожан в улучшение городской среды.

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