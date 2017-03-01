Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: спортивный психолог и сотрудник министерства образования области

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» побывает главный специалист отдела общего образования министерства образования и науки Амурской области Наталья Кузнецова. Тема беседы – «Региональные и российские олимпиады – что они дают школьникам?». Ведущие – Илья Кутырев, Нино Кохреидзе.

Днем в эфир выйдет программа «Кабинет психолога». Гость программы – спортивный психолог Ольга Варда. Тема – «Как стать быстрее, выше, сильнее?». Ведущие – Екатерина Кузьмина, Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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