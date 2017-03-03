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Московские сотрудники МЧС разобрали часть стены в квартире, чтобы спасти кота

Московские сотрудники МЧС разобрали часть стены в квартире, чтобы спасти кота
Фото: life.ru

Жители многоквартирного дома в столичном районе Люблино обратились к спасателям с просьбой достать кота, застрявшего в воздуховоде между четвёртым и шестым этажами. Об этом стало известно в среду, 8 марта. Несчастное животное громко мяукало и царапало изнутри стены, что и привлекло внимание жильцов, сообщает Life.ru.

Как кот оказался в этой западне, было непонятно. Приехавшие сотрудники МЧС оценили ситуацию, определили ближайшую к запертому животному квартиру и разобрали часть стены. Затем на перепуганного кота набросили кусок ткани, чтобы тот не царапался, и вытащили перепуганное животное.

Как выяснилось позже, специалисты спасли бездомного кота, которого часто видели во дворе дома. Пока усатый-полосатый останется у семьи, в квартире которой работали спасатели, но куда пристроить натерпевшегося страху питомца потом, люди пока не придумали.

Напоследок благодарные жители преподнесли шоколадный торт сотруднице МЧС, вытащившей кота.

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#животные #МЧС

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