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Сегодня, 16:07 20

Общественники поставили Приамурью «двойку» за экологию

Общественники поставили Приамурью «двойку» за экологию
sal4paradise.livejournal.com

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016 года. Были названы регионы страны с лучшей и худшей экологической обстановкой. Среди «двоечников» оказалась и Амурская область, сообщает «ФедералПресс».

Кроме Приамурья в число аутсайдеров попали Челябинская, Свердловская, Тверская, Оренбургская, Иркутская, Курганская области, Республика Бурятия, Еврейская АО. При составлении рейтинга общественники учитывали состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и некоторые другие критерии.

Среди российских регионов с лучшей экологической обстановкой оказались Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская, Белгородская, Курская, Тюменская области и Чувашская Республика. Также хорошая экология, по оценке общественников, в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщалось ранее, в феврале на Владимировском озере в районе Благовещенска была обнаружена рыба, вмерзшая в воду. Несколько рыбин находилось в одном месте. Заместитель начальника амурского охотуправления Иван Болотский тогда сообщил, что это произошло не из-за нарушения экологической обстановки.

Просмотров всего: 723

#жизнь

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • sinoptik

    sinoptik
    4 часа назад

    хотелось бы цЫфирки посмотреть, из которых рейтинг аналитиками-общественниками сделан))) разноцветные полосочки все рисовать умеют.

  • Зритель

    Зритель
    4 часа назад

    Совсем непонятно. И что такое имеется в Амурке, что бы нарушать экологию? Ни одного предприятия с вредными выбросами. Сравнивать с Свердловской и Челябинской областями, даете право.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    4 часа назад

    Алтай прекрасен несомненно, за исключением районов падения ступеней РН с Байконура. Так себе рейтинг.

  • V.M.

    V.M.
    4 часа назад

    "2", думаю, за наши неиссякаемые свалки, за незаконные

    песчаные карьеры, за воздух, в котором пыли больше, чем

    кислорода. А цифры по нашей области



    состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов, ответственность власти и общественников и другие критерии



    да, хотелось бы знать.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    В Приамурье хоть по чего нибудь положительные оценки имеются?

  • sinoptik

    sinoptik
    3 часа назад

    http://www.greenpatrol.ru/ru/regiony/amurskaya-oblast

    ээээ поясните мне кто-нибудь. Плохая экология потому что общественники не имеют об этом информации или как? Чет я зависла...

    Почему "нет данных....." во всех колонках, а индекс разный: 50:50, 35:65, 36:64?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    КВЖД наса а не васа

    В Приамурье хоть по чего нибудь положительные оценки имеются?



    Оплата за детсады и цены на электроэнергию.

  • Baska

    Baska
    3 часа назад

    Медицина и губернатор имеют положительные оценки

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    ЗрительСовсем непонятно. И что такое имеется в Амурке, что бы нарушать экологию? Ни одного предприятия с вредными выбросами. Сравнивать с Свердловской и Челябинской областями, даете право.


    В Благовещенске, ТЭЦ, львиную долю выбросов дает.. причем дымит на город, еще более не понятно мне было, зачем строить третью очередь, на угле, уголь, самая грязная технология, много отходов в виде золы, самый низкий кпд, зачем строить на угле, если тянут газ.. конечно, если его тянут...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Maikl

    Зритель

    Совсем непонятно. И что такое имеется в Амурке, что бы нарушать экологию? Ни одного предприятия с вредными выбросами. Сравнивать с Свердловской и Челябинской областями, даете право.



    В Благовещенске, ТЭЦ, львиную долю выбросов дает.. причем дымит на город, еще более не понятно мне было, зачем строить третью очередь, на угле, уголь, самая грязная технология, много отходов в виде золы, самый низкий кпд, зачем строить на угле, если тянут газ.. конечно, если его тянут...


    Кто - то тянул вахтовиков с других регионов, сварщиков с Хакасии (своих то нет ) на третью очередь и строительство башенной градирни. Вагончиков там куча за тэц навалена для жития))). А газ даже богатым сахалинцам не тянут .

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    vertex
    Maikl

    Зритель

    Совсем непонятно. И что такое имеется в Амурке, что бы нарушать экологию? Ни одного предприятия с вредными выбросами. Сравнивать с Свердловской и Челябинской областями, даете право.



    В Благовещенске, ТЭЦ, львиную долю выбросов дает.. причем дымит на город, еще более не понятно мне было, зачем строить третью очередь, на угле, уголь, самая грязная технология, много отходов в виде золы, самый низкий кпд, зачем строить на угле, если тянут газ.. конечно, если его тянут...


    Кто - то тянули вахтовиков с других регионов, сварщиков с Хакасии (своих то нет ) на третью очередь и строительство башенной градирни. Вагончиков там куча за тэц навалена для жития))). А газ даже богатым сахалинцам не тянут .


    Я имею в виду "сила сибири" ее вроде как тянут.. и труба в Китай, в районе Благовещенска будет уходить, и грех не запитать от неё ТЭЦ.. но что то давно уже не слышно, про эту самую "силу сибири"..

  • апчхее

    апчхее
    2 часа назад

    Строят,в районе Верхнеблаговещенска,но только в Китай

    А у нас так и будет оседать угольная пыль

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Сравнить с Челябинском это конечно сильно, только очевидно тупо! Нет у нас столько предприятий, только если соседство с теми, кто не очень бережёт природу

  • OVOD

    OVOD
    2 часа назад

    У нас все на угле. Вот и весь секрет. Уголь это пыль и грязь. перейдем на газ году так к 3000 му, будет чисто.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Maikl

    Зритель

    Совсем непонятно. И что такое имеется в Амурке, что бы нарушать экологию? Ни одного предприятия с вредными выбросами. Сравнивать с Свердловской и Челябинской областями, даете право.



    В Благовещенске, ТЭЦ, львиную долю выбросов дает.. причем дымит на город, еще более не понятно мне было, зачем строить третью очередь, на угле, уголь, самая грязная технология, много отходов в виде золы, самый низкий кпд, зачем строить на угле, если тянут газ.. конечно, если его тянут...


    У Вас денег на газ не хватит по цене Газпрома.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    vertex

    КВЖД наса а не васа

    В Приамурье хоть по чего нибудь положительные оценки имеются?



    Оплата за детсады и цены на электроэнергию.



    Ещё у нас средние зарплаты не плохие))



  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    OVOD

    У нас все на угле. Вот и весь секрет. Уголь это пыль и грязь. перейдем на газ году так к 3000 му, будет чисто.



    Шлак в кирпичах в новостройках. Все будем здоровы.

  • лань

    лань
    53 минуты назад

    Нет хозяина у Амурской области,поэтому и занимаем по всем показателям последние места,также рейтинг нашего губернатора- 80 ,6 снизу...,за январь-февраль 2017 года.

  • СаняCh

    СаняCh
    42 минуты назад

    ланьНет хозяина у Амурской области,поэтому и занимаем по всем показателям последние места,также рейтинг нашего губернатора- 80 ,6 снизу...,за январь-февраль 2017 года.


    Ты это про фейковых рейтинг с сомнительного сайта?) Главное название портала- Вести Востока ( или что то такое) пишут в подробностях про нашего губернатора, при том что Приморский губернатор вообще на последнем месте. Заказуха чистой воды.

  • full

    full
    11 секунд назад

    Maikl

    vertex

    Maikl

    Зритель

    Совсем непонятно. И что такое имеется в Амурке, что бы нарушать экологию? Ни одного предприятия с вредными выбросами. Сравнивать с Свердловской и Челябинской областями, даете право.



    В Благовещенске, ТЭЦ, львиную долю выбросов дает.. причем дымит на город, еще более не понятно мне было, зачем строить третью очередь, на угле, уголь, самая грязная технология, много отходов в виде золы, самый низкий кпд, зачем строить на угле, если тянут газ.. конечно, если его тянут...


    Кто - то тянули вахтовиков с других регионов, сварщиков с Хакасии (своих то нет ) на третью очередь и строительство башенной градирни. Вагончиков там куча за тэц навалена для жития))). А газ даже богатым сахалинцам не тянут .



    Я имею в виду "сила сибири" ее вроде как тянут.. и труба в Китай, в районе Благовещенска будет уходить, и грех не запитать от неё ТЭЦ.. но что то давно уже не слышно, про эту самую "силу сибири"..


    Грехом как раз будет запитывание ТЭЦ. Гораздо экономичнее котлы в подвалах домов - не надо будет обогревать впустую уличный воздух.

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