Общественники поставили Приамурью «двойку» за экологию

sal4paradise.livejournal.com

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» составила «Экологический рейтинг субъектов РФ» по итогам зимы 2016 года. Были названы регионы страны с лучшей и худшей экологической обстановкой. Среди «двоечников» оказалась и Амурская область, сообщает «ФедералПресс».

Кроме Приамурья в число аутсайдеров попали Челябинская, Свердловская, Тверская, Оренбургская, Иркутская, Курганская области, Республика Бурятия, Еврейская АО. При составлении рейтинга общественники учитывали состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и некоторые другие критерии.

Среди российских регионов с лучшей экологической обстановкой оказались Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край, Ульяновская, Белгородская, Курская, Тюменская области и Чувашская Республика. Также хорошая экология, по оценке общественников, в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщалось ранее, в феврале на Владимировском озере в районе Благовещенска была обнаружена рыба, вмерзшая в воду. Несколько рыбин находилось в одном месте. Заместитель начальника амурского охотуправления Иван Болотский тогда сообщил, что это произошло не из-за нарушения экологической обстановки.

Просмотров всего: 723

#жизнь

распечатать