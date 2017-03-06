У преподавателя амурского колледжа ученик украл смартфон, но педагог попросила прекратить уголовное дело

Фото: severpost.ru

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело о краже смартфона у преподавателя колледжа, которую совершил несовершеннолетний учащийся. Подросток, находясь в кабинете колледжа, проходил мимо преподавательского стола, увидел на нем сотовый телефон Sony М 2 и незаметно взял его.

Ущерб от кражи смартфона и флеш-карты «Micro-SD» составил 12 300 рублей. Однако, преподаватель написала заявление о прекращении уголовного дела в отношении ученика в связи с примирением сторон. Подросток загладил причиненный материальный вред, они примирились, претензий к подсудимому она не имеет.

Государственный обвинитель и защитник не возражали против прекращения уголовного дела по указанным основаниям. В итоге суд постановил прекратить уголовное дело, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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