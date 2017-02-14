Свидетель по делу экс-губернатора Сахалина пожаловался на угрозы в свой адрес

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Свидетель по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина заявил об угрозах в свой адрес и попросил суд провести заседание в закрытом режиме. Об этом сообщает ТАСС.

«Как только в СМИ прошла информация о моём допросе, мне постоянно поступают звонки и СМС с угрозами. Я опасаюсь за свою жизнь», – сказал свидетель Анатолий Осадчий. Прокуратура попросила объявить перерыв в судебном заседании, чтобы сделать распечатки с его телефона.

В четверг, 9 марта, в суде начался допрос свидетелей по делу Хорошавина. Первым стал Анатолий Осадчий, который, по данным следствия, дал взятку в размере 12 миллионов рублей за предоставление права лова на рыбопромысловом участке.

Ранее сообщалось, что обвинение будет предъявлять доказательства по смешанной системе: письменные и свидетельские. Доказательства будут представлены по девяти эпизодам преступлений. Предполагается, что заседания суда будут проходить почти ежедневно на протяжении нескольких ближайших месяцев.

Несмотря на просьбу свидетеля, городской суд Южно-Сахалинска отклонил ходатайство прокуратуры сделать процесс по делу Хорошавина закрытым. «Опрос свидетеля Осадчего пройдёт в закрытом режиме, сам суд будет открытым», – заявила судья.

Защита Хорошавина и его бывших подчинённых не согласилась с позицией прокурора. По мнению адвоката Сергея Карепкина, угрозы в адрес Осадчего инициированы лишь для того, чтобы скрыть противоречия в показаниях данного свидетеля. «Из переписки, представленной суду, не видно, что это касается дела Хорошавина. Осадчий не обратился в правоохранительные органы, обвинения не обосновывают закрытие процесса», – сказала адвокат экс-губернатора Сахалина Ольга Артюхова.

Сам Хорошавин также настаивал на открытости судебного процесса.

Александр Хорошавин, его бывший зам Сергей Карепкин, советник Андрей Икрамов и экс-глава областного Минсельхоза Николай Борисов обвиняются в совершении преступлений по статьям «Получение взятки» и «Легализация денежных средств, добытых преступным путём». По мнению прокуратуры, Хорошавин являлся организатором и лидером преступной группировки. Следствие считает, что он лично выискивал потенциальных взяткодателей, контролировал деятельность участников группировки, распоряжался деньгами от преступной деятельности. Его помощники, по данным правоохранителей, проводили переговоры с потенциальными взяткодателями, в случае отказа они обещали создать неблагоприятные условия для предпринимательской деятельности.

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