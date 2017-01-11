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В Селемджинском районе предприниматели торговали просроченными продуктами

В Селемджинском районе предприниматели торговали просроченными продуктами
Фото: IRecommend.ru

Два индивидуальных предпринимателя из поселка Златоустовск Селемджинского района торговали просроченной продукцией. Прокуратура установила, что в своих магазинах один из них продавал крупу овсяную, молочные продукты и набор «К пиву»; а второй – колбасные изделия.

Прокурор Селемджинского района возбудил в отношении предпринимателей два административных дела статье КоАП «Нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». Их для рассмотрения по существу направили в Арбитражный суд Амурской области.

Суд признал предпринимателей виновными и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.

Нарушения устранили, товар сняли с реализации, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#происшествия #торговля

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Комментарии
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  • Димко

    Димко
    1 час назад

    В городе Благовещенске почти в любую пивнушку зайдите, и найдете просрочку закусок к пиву.

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