В Селемджинском районе предприниматели торговали просроченными продуктами

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Два индивидуальных предпринимателя из поселка Златоустовск Селемджинского района торговали просроченной продукцией. Прокуратура установила, что в своих магазинах один из них продавал крупу овсяную, молочные продукты и набор «К пиву»; а второй – колбасные изделия.

Прокурор Селемджинского района возбудил в отношении предпринимателей два административных дела статье КоАП «Нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан». Их для рассмотрения по существу направили в Арбитражный суд Амурской области.

Суд признал предпринимателей виновными и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей каждому.

Нарушения устранили, товар сняли с реализации, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#происшествия #торговля

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