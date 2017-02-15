В США самолёт вернулся в пункт вылета из-за отказа пассажира платить за одеяло

Фото: travelpulse.com

Самолёт авиакомпании Hawaiian Airlines, вылетевший из города Лас-Вегас в столицу штата Гавайи Гонолулу, совершил экстренную посадку из-за того, что один из пассажиров не захотел платить 12 долларов за пользование одеялом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

Как сообщили информагентству в местной полиции, инцидент произошёл через несколько минут после взлёта. 66-летний пассажир попросил у стюардессы одеяло, так как в салоне самолёта стало прохладно. Бортпроводница озвучила стоимость услуги, и это очень разозлило мужчину. Он начал кричать и требовать связать его с представителем авиакомпании, грозя «устроить ему взбучку».

Пилот счёл такое поведение пассажира неуместным и принял решение вернуться к месту вылета. Спустя короткое время воздушное судно совершило посадку в лос-анджелесском аэропорту. Там пассажира уже ожидали сотрудники полиции и ФБР. После небольшого допроса престарелый смутьян был отпущен и продолжил своё путешествие в другом самолете.

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