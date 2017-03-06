Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:06 0

Еще теплее: прогноз погоды в Амурской области на 10 марта

Еще теплее: прогноз погоды в Амурской области на 10 марта
Фото: instagram

В Амурской области 10 марта ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах будет туман. Днем местами по северу Приамурья выпадут слабые осадки – снег и мокрый снег. Западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура в Приамурье ночью понизится до минус 10-15 градусов, местами – до минус 20. Днем термометры покажут от нуля до плюс 5 градусов, местами по северу – до минус 5.

В Благовещенске в этот день установится небольшая облачность. Осадков не ожидается. Западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 10-12 градусов, днем – от плюс 3 до плюс 5, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 560

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Плюсовые температуры и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 9 марта
Происшествия 3

В Приамурье 8 марта разбушуется ветер
Общество 2

Международный женский день принесет сильный ветер и снег: прогноз погоды в Амурской области
Общество 5

От горшечных растений до букетов в 100 тысяч рублей: в благовещенских цветочных магазинах начался ажиотаж