Еще теплее: прогноз погоды в Амурской области на 10 марта

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В Амурской области 10 марта ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах будет туман. Днем местами по северу Приамурья выпадут слабые осадки – снег и мокрый снег. Западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура в Приамурье ночью понизится до минус 10-15 градусов, местами – до минус 20. Днем термометры покажут от нуля до плюс 5 градусов, местами по северу – до минус 5.

В Благовещенске в этот день установится небольшая облачность. Осадков не ожидается. Западный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 10-12 градусов, днем – от плюс 3 до плюс 5, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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