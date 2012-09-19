В Благовещенске начался прием заявок на участие в фестивале-конкурсе «Детство на Амуре»

В Благовещенске до 1 августа будут принимать заявки на участие в международном фестивале-конкурсе детской и юношеской песни «Детство на Амуре». В этом году он пройдёт в четвёртый раз. Принять участие в конкурсе могут учащиеся музыкальных школ, школ искусств, воспитанники домов и центров детского творчества, участники студий и клубных формирований домов культуры Амурской области.

С 1 марта на базе благовещенской Центральной детской школы искусств стартовал первый тур фестиваля-конкурса, в рамках которого конкурсантам до 1 августа необходимо представить заявку-анкету, видеоматериалы выступления. Ребята, чьё исполнительское мастерство будет оценено высшими баллами по итогам прослушиваний, примут участие в гала-концерте фестиваля, который состоится 21 октября в большом зале Общественно-культурного центра.

Оценивать вокальные данные и артистизм исполнителей будут в трёх номинациях: сольное пение, вокальные ансамбли и первые шаги. Поощряется включение в номера элементов хореографии, сценического движения, звукового и светового оформления, видеопрезентаций, приветствуется бэк-вокал.

В состав профессионального жюри войдут заслуженные работники культуры РФ, ведущие педагоги и вокалисты под председательством заслуженного деятеля искусств РФ Григория Васильевича Гладкова.

Примут участие в конкурсе и юные вокалисты из Китая. Подробная информация об участии в IV Международном фестивале-конкурсе детской и юношеской песни «Детство на Амуре» размещена на сайтах Городского дома культуры, Центральной детской школы искусств, городского управления культуры, сообщает мэрия Благовещенска.

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