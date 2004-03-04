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Благовещенская оранжерея перестала продавать цветы на букеты

Благовещенская оранжерея перестала продавать цветы на букеты

В городской оранжерее, расположенной по адресу: улица Рабочая, 180/4, закрылся магазин, продававший цветы на букеты. На предприятии говорят: они подсчитали и выяснили, что это невыгодно. Расходы слишком велики.

Магазин «Мир цветов», принадлежавший МП «ЗеленСтрой», располагался в здании оранжереи, имея отдельный вход с улицы. Сейчас дверь заперта, а вывеску сняли. Внутри также мало что напоминает о продаже цветов. От магазина отказались в феврале 2015 года после того, как оранжерея стала подразделением МП «ГСТК».

«Когда к нам присоединился "ЗеленСтрой", было все просчитано. И выяснили, что эта деятельность нерентабельна, магазин закрыли», – комментирует специалист по маркетингу МП «ГСТК» Анастасия Фоминых.

Мастер оранжереи Галина Сорокоумова говорит, что сейчас помещение магазина пустует, иногда его занимают сторожа и ночные рабочие.

Раньше магазин продавал населению такие цветы, как каллы, розы и хризантемы.

«Для того чтобы в нашем климате выращивать цветы на срез, нужны особое тепло, досветка, то есть световой день нужно увеличивать… Это очень дорого», – отмечает Галина Егоровна. Самые большие статьи расходов – тепло и электроэнергия.

Она добавляет, что многие люди по-прежнему едут сюда за цветами, не зная, что магазин закрыли.

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#природа

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