В Благовещенске на перекрестке столкнулись три «Тойоты»

Фото: ИА "Сканер"

В четверг, 9 марта, в Благовещенске на перекрестке улиц Пионерской – Пролетарской произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения был сбит дорожный знак. На месте происшествия работают две машины скорой помощи. Пострадавших трое: мужчина-водитель, женщина-пассажир и ее восьмилетний сын, сообщает ИА «Сканер».

Две машины – Toyota Funcargo и Toyota Vista – двигались по главной улице – Пролетарской. Funcargo двигался со стороны Шевченко, Vista – со стороны улицы 50-летия Октября. Toyota Corolla Fielder ехала по второстепенной улице – Пионерской – от центра города в сторону улицы Тенистой. Машина выехала на перекресток, столкнулась здесь со всеми остальными участниками ДТП. В результате Fielder отнесло на обочину, где автомобиль снес дорожный знак.

В результате ДТП пострадал водитель Toyota Fielder, а также пассажиры Toyota Vista – женщина и 8-летний ребенок. Водитель Toyota Funcargo тоже ударился, но от госпитализации отказался.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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