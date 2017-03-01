Рыбный цех в Белогорье закрыли на три месяца из-за нарушения санитарных норм

Сотрудники амурского Роспотребнадзора проверили цех, занимающийся переработкой рыбы, расположенный в селе Белогорье и принадлежащий ИП Мехедовой. Проверяющие выявили нарушения санитарного законодательства, из-за которых работу цеха приостановили на 90 суток.

Так, выяснилось, что организация не располагает необходимым набором помещений, несвоевременно проводится ремонт, отсутствуют условия для соблюдения поточности технологических процессов (встречные потоки готовой и сырой продукции), отсутствуют условия для обработки инвентаря, мытья посуды, соблюдения правил личной гигиены персонала.

Кроме того, скважина, используемая для водоснабжения цеха, не имеет санитарно-эпидемиологического заключения, не организованы зоны санитарной охраны.

В связи с тем, что деятельность по переработке рыбы в цеху создаёт непосредственную угрозу жизни и здоровью населения, его работу временно приостановили. Материалы дела об административном правонарушении были направлены в Благовещенский городской суд для принятия решения.

7 марта суд признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток, сообщает амурский Роспотребнадзор.

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