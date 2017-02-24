В Благовещенске горит студенческое общежитие (фото, видео)

В Благовещенске днем загорелась одна из комнат общежития политехнического колледжа. Оно расположено по адресу: Политехническая, 11. На место выехали пять боевых расчетов, две автолестницы и команда спасателей. Очевидцы сообщают о том, что видели, как из окна кричала девушка.

«Одна девушка на 4 этаже кричала из окна, что ей не хватает воздуха, чтобы ее спасли скорее», – сообщили Амур.инфо очевидцы пожара.

В пресс-службе амурского управления МЧС сообщили, что пострадавших в пожаре нет. Трех человек эвакуировали по лестнице, среди них один ребенок. Двоих пожарные спасли по трехколенной лестнице, еще одну девушку вывели по лестничному маршу в спасательном устройстве. Около 100 человек вышли из здания самостоятельно. В горящей комнате, расположенной на четвертом этаже, на момент возникновения пожара людей не было. Пострадавших среди жильцов нет. Для обогрева эвакуированных на место пожара прибыли автобусы автоколонны 1275.

Экипажи полиции оцепили квартал, чтобы пожарные расчеты могли беспрепятственно добраться до места происшествия.

Также на месте работает карета скорой помощи. Одной девушке стало плохо из-за того, что в комнате осталась ее кошка.

В результате пожара полностью выгорела комната на 4 этаже. На месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску, эксперты испытательной пожарной лаборатории, сотрудники полиции и других служб. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Просмотров всего: 2774

#пожары

распечатать