Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 13:04 0

В оранжерее Благовещенска активно готовят рассаду для городских клумб (фото)

В оранжерее Благовещенска активно готовят рассаду для городских клумб (фото)

Не за горами лето, и в городской оранжерее, расположенной по адресу: улица Рабочая, 180/4, идет активная подготовка рассады, которая украсит клумбы Благовещенска летом.

Всего теплиц в оранжерее пять, одну их них сейчас капитально ремонтируют. Первую рассаду посадили еще в декабре. Мастер оранжереи Галина Сорокоумова рассказывает, что посажены почти все коврово-черенковые цветы; летники, то есть однолетние цветы, отсеяны примерно наполовину, сейчас их начали пикировать.

«Уже посажены герань, резиния, хлорофитумы, канны, колеусы, бегонии, петуния, тагетес, цинерария, флоксы, агератумы, торения», – перечисляет Галина Сорокоумова. В планах сеять георгины, циннию, сальвии, львиный зев, еще одну часть тагетеса и агератумов. Посадки этих растений и цветов планируют завершить до 20 марта.

Непикированную рассаду, предназначенную для продажи населению и предприятиям города, посеют в оранжерее в апреле.

Высаживать растения на городские клумбы планируют с 25 мая. Однако сроки может «пересмотреть» погода.

Работники оранжереи отмечают: частая проблема – воровство населением высаженных на клумбы цветов. Горожане, по всей видимости, просто не могут устоять перед такой красотой. Остается надеяться, что в этом году благовещенцы будут немного культурнее.

Просмотров всего: 541

#ЖКХ #природа

распечатать

Фотогалерея
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Благовещенская оранжерея перестала продавать цветы на букеты
Общество 7

Зейская ГЭС готовится к половодью
Общество 1

Сквер Гагарина в Райчихинске начали приводить в порядок сами горожане
Происшествия 17

В шести родниках Амурской области обнаружена некачественная вода