В оранжерее Благовещенска активно готовят рассаду для городских клумб (фото)

Не за горами лето, и в городской оранжерее, расположенной по адресу: улица Рабочая, 180/4, идет активная подготовка рассады, которая украсит клумбы Благовещенска летом.

Всего теплиц в оранжерее пять, одну их них сейчас капитально ремонтируют. Первую рассаду посадили еще в декабре. Мастер оранжереи Галина Сорокоумова рассказывает, что посажены почти все коврово-черенковые цветы; летники, то есть однолетние цветы, отсеяны примерно наполовину, сейчас их начали пикировать.

«Уже посажены герань, резиния, хлорофитумы, канны, колеусы, бегонии, петуния, тагетес, цинерария, флоксы, агератумы, торения», – перечисляет Галина Сорокоумова. В планах сеять георгины, циннию, сальвии, львиный зев, еще одну часть тагетеса и агератумов. Посадки этих растений и цветов планируют завершить до 20 марта.

Непикированную рассаду, предназначенную для продажи населению и предприятиям города, посеют в оранжерее в апреле.

Высаживать растения на городские клумбы планируют с 25 мая. Однако сроки может «пересмотреть» погода.

Работники оранжереи отмечают: частая проблема – воровство населением высаженных на клумбы цветов. Горожане, по всей видимости, просто не могут устоять перед такой красотой. Остается надеяться, что в этом году благовещенцы будут немного культурнее.

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#ЖКХ #природа

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