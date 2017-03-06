Четверо китайских мародёров погибли при попытке разграбления древней гробницы

Фото: vsluh.net

В Китае четыре человека погибли в результате вдыхания ядовитых паров газа при попытке разграбления древней гробницы. Это произошло в минувший вторник, 7 марта, в уезде Сишуй (юго-западная провинция Гуйчжоу), передаёт ТАСС со ссылкой на новостной портал Sina.

Как стало известно, шестеро мужчин принесли в больницу на руках пострадавшего товарища, находившегося без сознания. Врачам они представились шахтёрами и сообщили, что их товарищ отравился парами газа на одной из угольных шахт. Пока медики боролись за жизнь пострадавшего, ещё трое визитёров потеряли сознание. Сотрудникам лечебного заведения показался подозрительным рассказ о причинах отравления газом, поскольку в данном районе нет угольных шахт.

Врачи решили вызвать полицию. Прибывшие стражи порядка допросили пребывающих в сознании мужчин, которые рассказали правду. По их словам, в общей сложности десять человек занимались разграблением древнего захоронения, которое относится к памятникам культуры уездного значения. Причиной отравления мародёры назвали пары газа от отработанного топлива в генераторе, который они принесли с собой в гробницу. В результате трое расхитителей гробницы скончались на месте, ещё один умер в больнице, ещё четверо находятся под наблюдением врачей. Двое мужчин, находившихся снаружи и не пострадавших, уже задержаны правоохранителями.

Гробница, о которой идёт речь, относится, предположительно, к эпохе династии Сун (960-1279 годы). Она регулярно становится объектом внимания заезжих искателей древностей, пытающихся её разграбить.

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