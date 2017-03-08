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Участница ДТП в районе «Панорамы» рассказала подробности происшествия

Участница ДТП в районе «Панорамы» рассказала подробности происшествия

Обновлено: 14:31

Одна из участниц ДТП, которое произошло в Благовещенске в первом часу ночи 8 марта на 2 километре Игнатьевского шоссе, в районе кафе «Панорама», рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» подробности происшествия. Мария оказалась единственной выжившей в этой аварии, сейчас она находится в больнице. Две другие девушки погибли.

По словам Марии, она ехала в автомобиле Toyota Corona Premio, две другие девушки – в машине Toyota Corolla. Мария возвращалась домой, двигаясь со стороны микрорайона. В тот момент, когда она проехала кафе «Панорама» и уже собиралась повернуть налево в сторону дома, в нее на большой скорости врезалась «королла».

«Я ехала на маленькой скорости. Сами понимаете, когда ты готовишься к повороту, ты не разгоняешься. Я уже собиралась поворачивать, буквально немного до поворота оставалось, как увидела, что на меня несется белая иномарка. Я даже не успела никак среагировать. Все так быстро произошло. Не знаю, что там дальше было, услышала только, что говорили, что девушки из того автомобиля погибли, потом меня увезли на скорой», – рассказала Мария.

Сейчас девушка находится в больнице, у нее оскольчатый перелом плеча, сотрясение мозга, рваные раны и многочисленные ушибы. Автомобиль Марии восстановлению не подлежит. «Мне все говорят, что я в рубашке родилась. Столкновение было лоб в лоб, автомобили получили серьезные повреждения, я просто чудом жива осталась», – сказала Мария.

Информации о двух погибших пока нет. Известно лишь, что девушка, находившаяся за рулем, 1989 года рождения, ее имя Майя, пассажирка этого автомобиля – 1988 года рождения.

Версию, рассказанную Марией, подтверждает и человек, увозивший на эвакуаторе разбитые автомобили. «Я забирал эти машины ночью. У "короллы" застыла на спидометре отметка 100 километров, у другой машины – 20 километров… И шли лоб в лоб, как будто хотели друг другу сказать – а вам слабо! Никто даже не увернул в сторону. Конечно, жаль девчонок, ещё жизни не видели, всем родным и близким искреннее соболезнование», – сказал мужчина.

В амурском управлении МВД, тем временем, сообщили, что по факту ДТП полицией проводится доследственная проверка. Предварительная версия случившегося, представленная ведомством, также совпадает с рассказом пострадавшей.

«Девушка 1989 года рождения, управляя автомобилем "тойота королла", выехала на полосу встречного движения, столкнулась с автомобилем "тойота корона премио". В "королле", помимо водителя, находилась пассажирка 1988 года рождения. Обе девушки в результате ДТП погибли на месте происшествия. Девушка-водитель второго автомобиля (премио), получила травмы, она госпитализирована», – сообщили в амурском управлении МВД.

Просмотров всего: 9530

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (30) Обсудить на форуме
  • Patison

    Patison
    3 часа назад

    все беды от водки

  • Holmes

    Holmes
    3 часа назад

    "У "короллы" застыла на спидометре отметка 100 километров, у другой машины – 20 километров…"

    Застывший на спирометре показатель скорости не означает то что такова скорость была на самом деле. Стрелка вообще после аварии может спокойно лечь на ноль.

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    Девки спорили на даче: у кого ишак быстрее...

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    Holmes

    "У "короллы" застыла на спидометре отметка 100 километров, у другой машины – 20 километров…" Застывший на спирометре показатель скорости не означает то что такова скорость была на самом деле. Стрелка вообще после аварии может спокойно лечь на ноль.



    У обеих машин застыла, видимо обе пьяные в хлам были

  • CherrySweet

    CherrySweet
    3 часа назад

    так на чьей стороне дороги произошла авария?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    CherrySweet

    так на чьей стороне дороги произошла авария?



    Надо полагать,, со слов девушки, что она поворачивала налево, а навстречу неслись эээ.. вот эти.. водительницы. Виновата та, что поворачивая выехала на встречку?

    Как та семья на Исте, которая практически в полном составе погибла из-за утырка на марке, который нёсся по Новотроицкому шоссе?

  • Рыыыж

    Рыыыж
    2 часа назад

    РАМ

    Holmes

    "У "короллы" застыла на спидометре отметка 100 километров, у другой машины – 20 километров…" Застывший на спирометре показатель скорости не означает то что такова скорость была на самом деле. Стрелка вообще после аварии может спокойно лечь на ноль.



    У обеих машин застыла, видимо обе пьяные в хлам были



    Что за бред вы несёте? Вам сколько лет, напомните?

  • Lassie

    Lassie
    2 часа назад

    Сергей Труш

    CherrySweet

    так на чьей стороне дороги произошла авария?



    Надо полагать,, со слов девушки, что она поворачивала налево, а навстречу неслись эээ.. вот эти.. водительницы. Виновата та, что поворачивая выехала на встречку?

    Как та семья на Исте, которая практически в полном составе погибла из-за утырка на марке, который нёсся по Новотроицкому шоссе?



    Пострадавшая готовилась поворачивать. Удар не в бочину был, а в лоб. Значит она была на своей полосе

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    какая жесть...

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Очень жаль, жить да жить ещё... Вот раньше на перекрёстках, в местах где были серьёзные ДТП устанавливали разбитый автомобиль на постамент, чтобы водители знали, помнили, соблюдали и так далее. Зря всё снесли. Сейчас главное чтобы молодёжь да и все вообще сделала выводы, которые позволят жить дольше, а не погибать на скорости, да ещё в таком молодом возрасте!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Lassie

    Сергей Труш

    CherrySweet

    так на чьей стороне дороги произошла авария?



    Надо полагать,, со слов девушки, что она поворачивала налево, а навстречу неслись эээ.. вот эти.. водительницы. Виновата та, что поворачивая выехала на встречку?

    Как та семья на Исте, которая практически в полном составе погибла из-за утырка на марке, который нёсся по Новотроицкому шоссе?



    Пострадавшая готовилась поворачивать. Удар не в бочину был, а в лоб. Значит она была на своей полосе



    возможно и так.

  • Житель Города

    Житель Города
    1 час назад

    Ой, зря она сказала, что собиралась поворачивать... Ой зря(((

  • Вр€динк@

    Вр€динк@
    1 час назад

    Житель ГородаОй, зря она сказала, что собиралась поворачивать... Ой зря(((


    Там дорога поворачивает...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Житель ГородаОй, зря она сказала, что собиралась поворачивать... Ой зря(((


    Нормально всё будет, по месту определится должны.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Там полосы попытать,как раз плюнуть....а баба достала, бедная...жить осталась и гнилью прям несёт во всех сетях

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Если что на том месте и поворачивать негде...там сплошная

  • пользователь удален

    пользователь удален
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    Если что на том месте и поворачивать негде...там сплошная



    лобовое помой

    где там сплошная?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    жизньжизниьжизньЕсли что на том месте и поворачивать негде...там сплошная


    Там поворот в Плодопитомник.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    Вот и разуй , тебя свозить сплетник, куда там поворачивать????????на фото разрывистая видна это в одну сторону, а вниз одна полоса и там сплошная

  • Лариска

    Лариска
    1 час назад

    На спуске наверно не справились с управлением, там же дорого вроде под изгибом - вынесло на встречку и всё

    Ужас

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    На том месте не развернешься

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    Житель Города

    Ой, зря она сказала, что собиралась поворачивать... Ой зря(((



    оёоёоёёй, щас к делу пришьют...

  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    жизньжизниьжизнь

    Там полосы попытать,как раз плюнуть....а баба достала, бедная...жить осталась и гнилью прям несёт во всех сетях



    Интересное , конечно высказывание , девчонку чуть не угробили по встречке , а она что должна во всех сетях нести что они не виноваты ???????или как по вашему ? Задолбали эти гончеги уже , за руль страшно садиться , а пешком ходить тем более опасно для жизни

  • Лариска

    Лариска
    56 минут назад

    Светлица



    Интересное , конечно высказывание , девчонку чуть не угробили по встречке , а она что должна во всех сетях нести что они не виноваты ???????или как по вашему ? Задолбали эти гончеги уже , за руль страшно садиться , а пешком ходить тем более опасно для жизни



    Поддерживаю

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    52 минуты назад

    Светлица
    жизньжизниьжизнь

    Там полосы попытать,как раз плюнуть....а баба достала, бедная...жить осталась и гнилью прям несёт во всех сетях



    Интересное , конечно высказывание , девчонку чуть не угробили по встречке , а она что должна во всех сетях нести что они не виноваты ???????или как по вашему ? Задолбали эти гончеги уже , за руль страшно садиться , а пешком ходить тем более опасно для жизни


    Так никто не спорит,что вина очевидна, Амуринфо и мне писали, рассказать про погибших...вот только сплетни собирать не хорошо... Есть расследование и на него опирайтесь... Сам там часто езжу, тот участок очень опасен и в дневное время

  • Wide

    Wide
    40 минут назад

    Хоть и глупые, но все же жалко девчонок!

  • Irenка

    Irenка
    28 минут назад

    Жалко конечно, очень хорошие были!

  • Вежливый

    Вежливый
    25 минут назад

    Может там через каждые 100 метров лежачих полицейских разложить? Сколько там уже народу убилось. И никого это не учит

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    17 минут назад

    Такие молодые...жалко...

    А с трассой определенно что-то делать нужно... уже ведь не первый раз там бьются

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    16 минут назад

    Марии скорейшего выздоровления!

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