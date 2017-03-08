Участница ДТП в районе «Панорамы» рассказала подробности происшествия

Обновлено: 14:31



Одна из участниц ДТП, которое произошло в Благовещенске в первом часу ночи 8 марта на 2 километре Игнатьевского шоссе, в районе кафе «Панорама», рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» подробности происшествия. Мария оказалась единственной выжившей в этой аварии, сейчас она находится в больнице. Две другие девушки погибли.

По словам Марии, она ехала в автомобиле Toyota Corona Premio, две другие девушки – в машине Toyota Corolla. Мария возвращалась домой, двигаясь со стороны микрорайона. В тот момент, когда она проехала кафе «Панорама» и уже собиралась повернуть налево в сторону дома, в нее на большой скорости врезалась «королла».

«Я ехала на маленькой скорости. Сами понимаете, когда ты готовишься к повороту, ты не разгоняешься. Я уже собиралась поворачивать, буквально немного до поворота оставалось, как увидела, что на меня несется белая иномарка. Я даже не успела никак среагировать. Все так быстро произошло. Не знаю, что там дальше было, услышала только, что говорили, что девушки из того автомобиля погибли, потом меня увезли на скорой», – рассказала Мария.

Сейчас девушка находится в больнице, у нее оскольчатый перелом плеча, сотрясение мозга, рваные раны и многочисленные ушибы. Автомобиль Марии восстановлению не подлежит. «Мне все говорят, что я в рубашке родилась. Столкновение было лоб в лоб, автомобили получили серьезные повреждения, я просто чудом жива осталась», – сказала Мария.

Информации о двух погибших пока нет. Известно лишь, что девушка, находившаяся за рулем, 1989 года рождения, ее имя Майя, пассажирка этого автомобиля – 1988 года рождения.

Версию, рассказанную Марией, подтверждает и человек, увозивший на эвакуаторе разбитые автомобили. «Я забирал эти машины ночью. У "короллы" застыла на спидометре отметка 100 километров, у другой машины – 20 километров… И шли лоб в лоб, как будто хотели друг другу сказать – а вам слабо! Никто даже не увернул в сторону. Конечно, жаль девчонок, ещё жизни не видели, всем родным и близким искреннее соболезнование», – сказал мужчина.

В амурском управлении МВД, тем временем, сообщили, что по факту ДТП полицией проводится доследственная проверка. Предварительная версия случившегося, представленная ведомством, также совпадает с рассказом пострадавшей.

«Девушка 1989 года рождения, управляя автомобилем "тойота королла", выехала на полосу встречного движения, столкнулась с автомобилем "тойота корона премио". В "королле", помимо водителя, находилась пассажирка 1988 года рождения. Обе девушки в результате ДТП погибли на месте происшествия. Девушка-водитель второго автомобиля (премио), получила травмы, она госпитализирована», – сообщили в амурском управлении МВД.

Просмотров всего: 9530

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать