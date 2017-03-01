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В Дагестане сотрудник ДПС открыл огонь по коллегам за то, что те сломали ему челюсть

В Дагестане сотрудник ДПС открыл огонь по коллегам за то, что те сломали ему челюсть
Фото: vladtime.ru

Трое полицейских получили ранения в результате стрельбы в одном из кафе в дагестанском городе Кизилюрт. Огонь по своим сослуживцам открыл сотрудник ДПС местного отдела ГИБДД, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД республики Дагестан.

«Сотрудник дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД МВД России по Новолакскому району республики в ходе конфликта, переросшего в драку, в одном из кафе ранил из табельного оружия трёх своих коллег», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошёл в ночь на 7 марта. Все пострадавшие были срочно доставлены в больницу Кизилюрта.

По факту случившегося руководством МВД республики назначена служебная проверка, решается вопрос об увольнении открывшего огонь полицейского.

По данным источника «Интерфакса» в правоохранительных структурах региона, на стрельбу из табельного оружия стража порядка спровоцировали его коллеги, которые в ходе потасовки сломали ему челюсть. После этого, рассказал источник, полицейский выхватил пистолет и одному из обидчиков прострелил коленную чашечку, второму попал в брюшную полость, а третьему выстрелил в область паха.

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#криминал #происшествия

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