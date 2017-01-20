В Дании школьник откопал у себя во дворе самолёт времён Второй мировой с останками пилота

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Датский школьник обнаружил обломки самолёта времён Второй мировой войны с останками пилота внутри. 14-летний Даниэль Кристиансен сделал своё открытие, выполняя домашнее задание по истории, сообщает Life.ru со ссылкой на CNN.

По данным телеканала, в ходе поисков металлических предметов на своей ферме, мальчик и его отец обнаружили куски железа на глубине 7-8 метров. Для того чтобы откопать необычную находку, папе с сыном понадобился экскаватор.

«Сначала мы откопали в земле металлические фрагменты, а позже наткнулись на кости и куски одежды, – рассказал отец Даниэля.

По словам самого подростка, ранее он слышал от дедушки, что в ноябре-декабре 1944 года именно в их дворе разбился немецкий истребитель Messerschmitt. Эксперты уже занялись изучением обломков самолёта и пытаются установить личность погибшего пилота.

Находки времён Второй мировой войны до сих пор обнаруживают в разных частях света. Так, в начале этого года в реке Темза в Лондоне метростроевцы обнаружили неразорвавшуюся бомбу. Опасная находка стала причиной того, что две самые загруженные станции столичного метро пришлось эвакуировать.

Спустя пару месяцев в том же Лондоне был найден ещё один неразорвавшийся снаряд. Его обнаружили на северо-западе британской столицы в парке рядом со школой. Из района были эвакуированы люди, полиция оцепила местность. Прибывшие сапёры обезвредили страшную находку.

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#история #происшествия #транспорт

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