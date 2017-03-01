В Австралии обеспечивают гендерное равенство с помощью светофоров: обзор прессы

Фото: news.tut.by

Каждый день было бы столько газет, как сегодня! А сегодня в обзоре и «Амурская правда»-толстушка, и «Комсомольская правда»-толстушка, и «Моя Мадонна» – уже про то, что она «толстушка» автор обзора на Амур.инфо и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин и не говорит – и «АиФ».

Напишут же такое

Начинается обзор с «Российской газеты», где пишут о том, что в Австралии появились светофоры, на которых к мужским силуэтам добавили юбки. Таким образом в стране начали обеспечивать гендерное равенство. Но бог бы с ними, с юбками, хотя, на взгляд обозревателя, это – дурдом. В этой же заметке пишут о том, что Германия пошла еще дальше – там вообще на светофорах мужские силуэты – с косичками! И с усилием убрав с языка массу комментариев, переходит Павел Андреевич к следующему изданию.

Вам статья

В «Амурской правде» рассказывается о том, что после жалоб на невиданный разгул преступности в Новорайчихинске, полиция устроила там проверку. Официальная статистика продемонстрировала не такие уж плохие цифры, касающиеся уровня преступности.

Как отметил главный полицейский Аксенов, «Криминогенная ситуация на территории данного населенного пункта на протяжении последних четырех лет является стабильной, в том числе по тяжким видам преступлений». На том и переходит автор обзора к другому материалу.

Очень интересно

Еще читателям будет интересно узнать, живет ли в Зейском районе йети. С этой загадкой разбиралась неугомонная журналистка Варвара Сиянова. Она не только опросила тех, кто виделся со снежным человеком, но и сама прошерстила тайгу, так сказать, пыталась поймать этого товарища «на живца», в роли коего сама и выступила. Но встреча не состоялась. Вероятно, йети был сытым…

Здесь же том, что над районом частенько летают НЛО. И размышляя о том, не присоединиться ли к ним, Павел Савинкин советует не пропустить размышления Андрея Анохина о том, что толкает подростков на необдуманные поступки.

Не пропусти

«Моя Мадонна», безусловно, привлечет внимание статистическим портретом амурчанки. Читатели узнают, что она молода, красива, образованна, чему подтверждением цифры: на 1 000 женщин 214 имеют высшее образование, 379 – незаконченное высшее, в то время как мужики… Да что о них говорить! А еще во властных областных структурах 40 % – женщины, а в федеральных, находящихся на территории области, – так и вообще 72 %! При этом мужиков… Но не стоит тратить на них время, лучше раскрыть газету самим. Портрет амурчанки дается в сравнении с портретом амурчанина.

Полный абзац

Тем, кто собирается за границу, автор обзора советует раскрыть «Телепорт», на страницах которого есть материал о тех заморочках, с которыми встречаются амурчане, решившие посетить так называемую шенгенскую зону. Известно, что у нас нет визовых центров, где можно пройти «туристическую дактилоскопию». Прочитав, читатели узнают, как решить эту проблему.

А еще в газете о том, что в Приамурье снижается численность косули и соболя, зато растет число медведей и волков. Речь о четвероногих, если что…

На посошок

Далее «Комсомольская правда», из которой читатели узнают, как одеваются дамы из российской политэлиты. На анонсной фотографии – Наталья Поклонская. Стилист-комментатор считает, что ее образ – скучноват. Павел Андреевич высказывает по этому поводу свое мнение, говоря, что он пригласил бы ее в телепрограмму «Снимите это немедленно!».

Еще здесь рассуждения о том, «стоит ли вкладываться в гособлигации», не станут ли они очередной финансовой пирамидой… «Я бы высказал свое мнение, но боюсь, обвинят в попытке подрыва экономической мощи державы», – отмечает автор обзора.

Самое примечательное – рассказ о ежедневном рационе королевы Великобритании. Джин до обеда, шампанское перед сном. «Так она, оказывается наша?!» – воскликнул, прочитав, Павел Савинкин.

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