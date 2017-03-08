Актёр из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию после серьёзного ДТП

Фото: life.ru

Британский актёр Джим Таваре, снявшийся в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» попал в реанимацию после серьёзной автомобильной аварии. Об этом сообщила супруга актёра Лаура на своей страничке в Facebook, передаёт РИА Новости.

По словам жены Таваре, мужчина попал в ДТП с лобовым столкновением. В результате актёр получил переломы 15 рёбер, шеи, грудины и множественные травмы правой ноги. Ко всему прочему у него пробито лёгкое. Пострадавшему дважды делали переливание крови, его ожидает длительная операция.

Джим Таваре родился в 1963 году в английском графстве Эссекс, в 1970 году вместе со своей семьёй он переехал в Чешир. Джим дебютировал в кино в 1984 году, когда ему был 21 год. В 2004 году Таваре сыграл роль владельца гостиницы «Дырявый котёл» Тома в фильме « Гарри Поттер и узник Азкабана». Всего он сыграл в 24 фильмах и телесериалах. Также актёр широко известен у себя на родине как комик стендап-шоу.

В браке с Лорой Таваре у актёра родились двое детей.

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