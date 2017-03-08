Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:37 0

Актёр из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию после серьёзного ДТП

Актёр из фильма о Гарри Поттере попал в реанимацию после серьёзного ДТП
Фото: life.ru

Британский актёр Джим Таваре, снявшийся в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана» попал в реанимацию после серьёзной автомобильной аварии. Об этом сообщила супруга актёра Лаура на своей страничке в Facebook, передаёт РИА Новости.

По словам жены Таваре, мужчина попал в ДТП с лобовым столкновением. В результате актёр получил переломы 15 рёбер, шеи, грудины и множественные травмы правой ноги. Ко всему прочему у него пробито лёгкое. Пострадавшему дважды делали переливание крови, его ожидает длительная операция.

Джим Таваре родился в 1963 году в английском графстве Эссекс, в 1970 году вместе со своей семьёй он переехал в Чешир. Джим дебютировал в кино в 1984 году, когда ему был 21 год. В 2004 году Таваре сыграл роль владельца гостиницы «Дырявый котёл» Тома в фильме « Гарри Поттер и узник Азкабана». Всего он сыграл в 24 фильмах и телесериалах. Также актёр широко известен у себя на родине как комик стендап-шоу.

В браке с Лорой Таваре у актёра родились двое детей.

Просмотров всего: 221

#ДТП #здоровье #кино #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

У преподавателя амурского колледжа ученик украл смартфон, но педагог попросила прекратить уголовное дело

Происшествия 1

В Селемджинском районе предприниматели торговали просроченными продуктами

В России и мире

В США самолёт вернулся в пункт вылета из-за отказа пассажира платить за одеяло
Происшествия

В Благовещенске на перекрестке столкнулись три «Тойоты»