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Благовещенская школьница выложила фото с нацистским жестом

Благовещенская школьница выложила фото с нацистским жестом

Школьницу из Благовещенска Дарью И. осудили за фотографию с нацистским приветствием на фоне своей школы. Девушка выложила фотографию на странице в соцсети «ВКонтакте», и через некоторое время фото было удалено, сообщает Лайф. На фото Дарья И. в одной руке держит бутылку вина, а другой рукой изображает нацистское приветствие.

Пользователи Сети решили наказать девушку за подобное поведение и отправить фото руководству школы. Сама девушка отрицает свою вину и утверждает, что на снимках изображена не она. Вместе с тем она сообщила Лайфу, что раскаивается в содеянном и жалеет, что выложила подобные фотографии.

«Сейчас я понимаю: я совершенная дура, что выложила это», — сообщила Лайфу Дарья.

Фотографии подростков с нацистскими жестами или атрибутикой нередко попадают в социальные сети и становятся предметом обсуждения пользователей Сети. В прошлом году в Ростовской области сразу две группы учеников отметились зигованием на фото, их действия проверяла прокуратура.

Следственные органы областного управления СК РФ начали проводить проверку по фактам, изложенным в интернет-СМИ: об учащейся одной из школ Благовещенска, разместившей в соцсетях свою фотографию с вскинутой, якобы в нацистском приветствии, рукой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

Просмотров всего: 4086

#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (41) Обсудить на форуме
  • kibitzer

    kibitzer
    5 часов назад

    А-та-та по попе!!

  • Вицли

    Вицли
    5 часов назад



    осудили



    Приговор уже вступил в силу?

  • Алекsей

    Алекsей
    4 часа назад

    Бутылка Вина в руке школьницы это уже норма?

  • Lassie

    Lassie
    4 часа назад

    «Сейчас я понимаю: я совершенная дура, что выложила это», — сообщила Лайфу Дарья.

    То есть дура, что выложила, а то что в принципе додумалась так сфотаться - не дура? Все ок?

  • Туж2

    Туж2
    4 часа назад

    сначала зигуют, потом раздиваюЦа за деньги, а потом накроманами и проститутками становяЦа.

    З.Ы. Куда катиЦа мир!!

  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Раньше мы хоть пионерским салютом друг-друга приветствовали. А сейчас у школьников детства нет. Куда уходит детство, в какие города?

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Да ладно, тут вчера один певец ротом признался, что уже год жывёт с 14-леткой. И ничего.

  • FaVoRiT

    FaVoRiT
    4 часа назад

    Туман, детство уходит на рублевки и барвихи)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    ay

    Да ладно, тут вчера один певец ротом признался, что уже год жывёт с 14-леткой. И ничего.



    Кто? Где? Ссыль можно?



  • ay

    ay
    4 часа назад



    Oldlord , вчера, 11:26

    GORЕЦЪ

    Что за бред??? По факту чего проверка??? Значит жить с девушкой можно с 14, как мы живём вместе с прошлого года, хотя встречаться начали как ей было 13.......... СК выпейте йаду или что-нибудь покрепче!



    Это можно считать явкой с повинной?

    СК! АИ! Вот бы здесь проверочку провести!



    Из ветки "Действия амурских следователей вызывают вопросы у редакции Амур.инфо".

  • ЛайКа

    ЛайКа
    4 часа назад

    ay


    Се-се, я до неё ещё не добралась, но повеселило http://forum.amur.info/city/129980/?page=last



    Сами себе хуже делают))



  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    осторожнее нужно руками махать... А что может считаться нацистским приветствием? Под каким углом можно поднимать руку , а под каким нет и как должна быть развернута ладонь, что бы ненароком простой жест не стал "нацистским приветствием"? Вопрос то серьезный! Если вопрос касается уголовной ответственности , то должны быть и четкие определения.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 часа назад

    Во, блин... А я, ярый едрос, тоже вино в руках ношу и приветствую дальних маханием руки. Иногда и пищу как приветствие "хай"...

  • DeamonX

    DeamonX
    4 часа назад

    Ну точно он, нацистский жест. И на левом предплечье тату в форме стилизованной свастики видна. Отчётливо. В общем как и бутылка именно вина в руке.

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Дмитрий1

    Во, блин... А я, ярый едрос, тоже вино в руках ношу и приветствую дальних маханием руки. Иногда и пищу как приветствие "хай"...



    Может тебя расстрелять на всякий случай? А то мало ли что? А семью репрессировать и сослать в Якутию на урановые рудники.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    DeamonX

    Ну точно он, нацистский жест. И на левом предплечье тату в форме стилизованной свастики видна. Отчётливо. В общем как и бутылка именно вина в руке.



    Тоже проходите на скамью подсудимых

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 часа назад

    Tуман

    Дмитрий1

    Во, блин... А я, ярый едрос, тоже вино в руках ношу и приветствую дальних маханием руки. Иногда и пищу как приветствие "хай"...



    Может тебя расстрелять на всякий случай? А то мало ли что? А семью репрессировать и сослать в Якутию на урановые рудники.



    Йопта... Дык, я и живу с семьёй на урановом руднике в Якутии, в посёлке Мирный... Тока, ежели расстрелять... опять же: ты на моё место поедешь???

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Она просто руку вытянула.

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    3 часа назад

    может она показывала - ВИНО ПРОДАЮТ ВОН ТАМ

  • апчхее

    апчхее
    3 часа назад

    Алекsей

    Бутылка Вина в руке школьницы это уже норма?



    Ща вам расскажут что она уже вполне созрела и вообще дама!

    Для некоторых-все норма!

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    3 часа назад

    предлагаю осудить артиста Деревянко. Он вообще в кино "Гитлер Капут" раз 100 зигу кинул

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    artur-cyrybko

    Она просто руку вытянула.



    Простому смерду так низя руку в сторону выдвигать, только каменному изваянию на площади Ленина можно

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Дядя из мяса

    может она показывала - ВИНО ПРОДАЮТ ВОН ТАМ



    Или знаменитый жест Ильича, нашего, Ленина...



    Типа, "верной дорогой идёте, товарищи!"



  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    А вообще, что-то рано нынешняя молодёжь пить начинает.

    Заняться нечем?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Lassie

    «Сейчас я понимаю: я совершенная дура, что выложила это», — сообщила Лайфу Дарья.

    То есть дура, что выложила, а то что в принципе додумалась так сфотаться - не дура? Все ок?



    С языка сняли прям!... То есть, она раскаивается в не в самом мировоззрении, а в деянии, из-за которого это стало предано огласке.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Дмитрий1

    Tуман

    Дмитрий1

    Во, блин... А я, ярый едрос, тоже вино в руках ношу и приветствую дальних маханием руки. Иногда и пищу как приветствие "хай"...



    Может тебя расстрелять на всякий случай? А то мало ли что? А семью репрессировать и сослать в Якутию на урановые рудники.



    Йопта... Дык, я и живу с семьёй на урановом руднике в Якутии, в посёлке Мирный... Тока, ежели расстрелять... опять же: ты на моё место поедешь???



    Да лааадно, думаю вашей жене 7,5 от прав по человеКУ не помешает. Для этого немного можно посидеть, я так думаю. А то за 153 тыщи разденемся, а за какие денежки можно и посидеть?



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Сергей Труш

    Lassie

    «Сейчас я понимаю: я совершенная дура, что выложила это», — сообщила Лайфу Дарья.

    То есть дура, что выложила, а то что в принципе додумалась так сфотаться - не дура? Все ок?



    С языка сняли прям!... То есть, она раскаивается в не в самом мировоззрении, а в деянии, из-за которого это стало предано огласке.



    Ну по огласке тут страниц совсем мало, вон при показе пелотки в клубе уже 3 ветки с десятками страниц))

  • 55

    55
    2 часа назад

    Ну жест ни чем не оправданный. Больше рекламу школы показывает. Хотите бухать, не учиться, ни кому не подчиняться, быть "самим собой", идите в нашу школу(

  • Br35

    Br35
    2 часа назад

    Чето жест больше напоминает "смотрите какая у меня длиннющая рука (она и правда кажется непропорционально длинной) наверное это мутация от употребления винчика"

  • mnbv199

    mnbv199
    2 часа назад



    На фото Дарья И. в одной руке держит бутылку вина, а другой рукой изображает нацистское приветствие.



  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    2 часа назад

    Oldlord

    Дядя из мяса

    может она показывала - ВИНО ПРОДАЮТ ВОН ТАМ



    Или знаменитый жест Ильича, нашего, Ленина...

    Типа, "верной дорогой идёте, товарищи!"



    Ты вообще упоролся? Зиг и Вождя Ленина попутал? Тебя б нахер сгнобили в подвалах КГБ, да, видимо, не досмотрели.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    ЛайКа

    Дмитрий1

    Tуман

    Дмитрий1

    Во, блин... А я, ярый едрос, тоже вино в руках ношу и приветствую дальних маханием руки. Иногда и пищу как приветствие "хай"...



    Может тебя расстрелять на всякий случай? А то мало ли что? А семью репрессировать и сослать в Якутию на урановые рудники.



    Йопта... Дык, я и живу с семьёй на урановом руднике в Якутии, в посёлке Мирный... Тока, ежели расстрелять... опять же: ты на моё место поедешь???



    Да лааадно, думаю вашей жене 7,5 от прав по человеКУ не помешает. Для этого немного можно посидеть, я так думаю. А то за 153 тыщи разденемся, а за какие денежки можно и посидеть?



    Я смысл не понял. Чего моей жене "7,5 от прав"? И вообще про остальное.

    ЗЫ: Вы помните, что я к Вам лоялен и я Ваш друг?

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Ей говорят: «Отдай бутылку!» А она подняла руку и говорит:«Ты погоди, погоди».

    Как в анекдоте.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    34 минуты назад

    Дмитрий1

    Я смысл не понял. Чего моей жене "7,5 от прав"? И вообще про остальное.

    ЗЫ: Вы помните, что я к Вам лоялен и я Ваш друг?



    А вы мне даже симпатичны



    Раздеться... (Лично я вообще не хочу об этом думать, как-бы если я сама себе назову цену, то обесценюсь, что ли перед самой собой).



    И прикалывалась, что за денежку можно и на нары, это про новость, что бедные супруги видеться не могут и "самый гуманный" по правам жене кругленькую сумму присудил.



    Я вам такого ни в коем случае не желаю, просто спросила, а вы могли бы посидеть за денежку? Раздеться уже вроде готовы))



  • ЛайКа

    ЛайКа
    33 минуты назад

    Морской человек

    Ей говорят: «Отдай бутылку!» А она подняла руку и говорит:«Ты погоди, погоди». Как в анекдоте.



    А тут взяли и сфотали, без объявления войны! Уки! Одних на видео снимаютЪ, другие фотаютЪ! Куды катится мир!!



  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    20 минут назад

    ЛайКа

    А тут взяли и сфотали, без объявления войны! Уки! Одних на видео снимаютЪ, другие фотаютЪ! Куды катится мир!!



    А главное - они невинные дитя и не виноваты ни в чем))

  • Декстор

    Декстор
    16 минут назад

    Нацистская символика это что?

    В Педивики про свастику вот что сказано:

    Сва́стика (символ «卐» или «卍», санскр. स्वस्तिक от स्वस्ति, свасти — приветствие, пожелание удачи[1], благоденствие[1][2], от सु, су — «добро, благо» и अस्ति, асти — «есть, быть»[3]) — крест с загнутыми под прямым углом концами («вращающийся»)[4] либо по часовой стрелке, либо против неё (в последнем случае в индуизме[2] такой символ называют sauwastika[en]). Есть мнения, что от направления «вращения» свастики зависит её значение[⇨].

    И тут ни слова про нацизм нету!!!

  • Декстор

    Декстор
    14 минут назад

    Лично мне фотка этой девушки напоминает вот эту...

  • олег1975

    олег1975
    9 минут назад

    А что есть документально оформленная экспертиза, подтверждающая, что это ИМЕННО нацисткое приветствие? Если нет, то Дарье И. я бы посоветовал обратиться в суд на тех кто её опорочил. Я так понимаю людям запрещено держать руку под определённым углом?

  • Декстор

    Декстор
    4 минуты назад

    олег1975

    А что есть документально оформленная экспертиза, подтверждающая, что это ИМЕННО нацисткое приветствие? Если нет, то Дарье И. я бы посоветовал обратиться в суд на тех кто её опорочил. Я так понимаю людям запрещено держать руку под определённым углом?



    В рашке маразм крепчает... А в америках вообще на девушек смотреть нельзя, надо глаза в пол проходить мимо, а то привлекут за сексуальное домогательство)))

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 минута назад

    А что, собственно, такого плохого увидели в неопределённом жесте?

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