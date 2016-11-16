Благовещенская школьница выложила фото с нацистским жестом

Школьницу из Благовещенска Дарью И. осудили за фотографию с нацистским приветствием на фоне своей школы. Девушка выложила фотографию на странице в соцсети «ВКонтакте», и через некоторое время фото было удалено, сообщает Лайф. На фото Дарья И. в одной руке держит бутылку вина, а другой рукой изображает нацистское приветствие.

Пользователи Сети решили наказать девушку за подобное поведение и отправить фото руководству школы. Сама девушка отрицает свою вину и утверждает, что на снимках изображена не она. Вместе с тем она сообщила Лайфу, что раскаивается в содеянном и жалеет, что выложила подобные фотографии.

«Сейчас я понимаю: я совершенная дура, что выложила это», — сообщила Лайфу Дарья.

Фотографии подростков с нацистскими жестами или атрибутикой нередко попадают в социальные сети и становятся предметом обсуждения пользователей Сети. В прошлом году в Ростовской области сразу две группы учеников отметились зигованием на фото, их действия проверяла прокуратура.

Следственные органы областного управления СК РФ начали проводить проверку по фактам, изложенным в интернет-СМИ: об учащейся одной из школ Благовещенска, разместившей в соцсетях свою фотографию с вскинутой, якобы в нацистском приветствии, рукой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба областного следственного управления.

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