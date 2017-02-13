Из-за перепланировки магазина в Райчихинске рушится жилой дом

Фото: otr-online.ru

В Райчихинске Амурской области жильцы одного из многоквартирных домов пытаются доказать незаконность перепланировки магазина на первом этаже. Предприниматель якобы подделал их подписи и получил разрешение снести несколько стен. Из-за этого, как утверждают жильцы второго этажа, в их квартирах образуются трещины в стенах, сообщает сайт ОТР.

Жительница дома Валентина Ягодова боится, что из-за этих трещин стена в ее квартире может рухнуть в любую минуту. Пенсионерка покупала эту квартиру в 2008 году. Тогда жилищная комиссия не нашла в ней никаких дефектов или неисправностей. Трещины стали появляться лишь семь лет спустя.

«Приезжает сын ко мне. Сидит на диване и говорит: "Мама, а у тебя стена вот эта скоро рухнет"», – рассказала Валентина Ягодова.

За последние месяцы трещины увеличились. Через эти дыры в стене Валентина теперь может запросто переговариваться с соседкой, даже не повышая голоса.

Владельцы обеих квартир утверждают: трещины начали расти из-за перепланировки в магазине этажом ниже. Там сделали ремонт и снесли несущие стены. Жильцы не раз обращались к предпринимателям, чтобы те восстановили, как было.

«Они издеваются над нами. Ухмыляются. Они, конечно, нас не посылают, говорят: "Это вы сами отвертками взяли, покрутили, вам делать нечего, вы старики взяли и сломали стену"», – пояснила жительница дома Наталья Савельева.

Жильцы говорят: они не против магазина. Но возмущены тем, что решение о его открытии было принято у них за спиной. В протоколе собрания собственников дома, на котором все они якобы проголосовали "за", имеется подпись человека, которого к тому моменту больше месяца не было в живых.

«По протоколу он председатель счетной комиссии. Он, Анашков Виктор Иванович, должен был на собрании подсчитывать голоса и выносить соответствующее решение. А Анашков Виктор Иванович умер в марте», – добавила Валентина Ягодова.

Год назад жилищная комиссия обязала владельцев магазина укрепить перекрытия. Однако стена все это время продолжала разрушаться. Тогда жильцы попытались подать иск в суд, чтобы признать недействительным поддельный протокол общего собрания. Но им отказали из-за того, что истек срок исковой давности: сначала в районном, а потом и в областном суде.

В администрации Райчихинска комментировать ситуацию не стали. А в жилищной инспекции Амурской области сказали: установить истинную причину разрушения дома может независимая экспертиза.

Татьяна Борзых, ведущий консультант юридической службы государственной жилищной инспекции Амурской области поясняет: «Если экспертиза подтверждает, что это произошло в результате перепланировки на нижнем этаже, необходимо обратиться к собственнику нежилого помещения о возмещении ущерба и о восстановлении».

Стоит такая экспертиза больше ста тысяч рублей, и жильцы должны ее оплачивать сами. Если их правота подтвердится, они смогут через суд потребовать возмещения расходов с владельцев магазина. Однако денег на экспертизу у жителей дома нет, как и времени. Они говорят, что стена может обрушиться задолго до того, как суд рассмотрит результаты независимого обследования и дело дойдет до ремонта.

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#происшествия #Райчихинск #строительство

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