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Из-за перепланировки магазина в Райчихинске рушится жилой дом

Из-за перепланировки магазина в Райчихинске рушится жилой дом
Фото: otr-online.ru

В Райчихинске Амурской области жильцы одного из многоквартирных домов пытаются доказать незаконность перепланировки магазина на первом этаже. Предприниматель якобы подделал их подписи и получил разрешение снести несколько стен. Из-за этого, как утверждают жильцы второго этажа, в их квартирах образуются трещины в стенах, сообщает сайт ОТР.

Жительница дома Валентина Ягодова боится, что из-за этих трещин стена в ее квартире может рухнуть в любую минуту. Пенсионерка покупала эту квартиру в 2008 году. Тогда жилищная комиссия не нашла в ней никаких дефектов или неисправностей. Трещины стали появляться лишь семь лет спустя.

«Приезжает сын ко мне. Сидит на диване и говорит: "Мама, а у тебя стена вот эта скоро рухнет"», – рассказала Валентина Ягодова.

За последние месяцы трещины увеличились. Через эти дыры в стене Валентина теперь может запросто переговариваться с соседкой, даже не повышая голоса.

Владельцы обеих квартир утверждают: трещины начали расти из-за перепланировки в магазине этажом ниже. Там сделали ремонт и снесли несущие стены. Жильцы не раз обращались к предпринимателям, чтобы те восстановили, как было.

«Они издеваются над нами. Ухмыляются. Они, конечно, нас не посылают, говорят: "Это вы сами отвертками взяли, покрутили, вам делать нечего, вы старики взяли и сломали стену"», – пояснила жительница дома Наталья Савельева.

Жильцы говорят: они не против магазина. Но возмущены тем, что решение о его открытии было принято у них за спиной. В протоколе собрания собственников дома, на котором все они якобы проголосовали "за", имеется подпись человека, которого к тому моменту больше месяца не было в живых.

«По протоколу он председатель счетной комиссии. Он, Анашков Виктор Иванович, должен был на собрании подсчитывать голоса и выносить соответствующее решение. А Анашков Виктор Иванович умер в марте», – добавила Валентина Ягодова.

Год назад жилищная комиссия обязала владельцев магазина укрепить перекрытия. Однако стена все это время продолжала разрушаться. Тогда жильцы попытались подать иск в суд, чтобы признать недействительным поддельный протокол общего собрания. Но им отказали из-за того, что истек срок исковой давности: сначала в районном, а потом и в областном суде.

В администрации Райчихинска комментировать ситуацию не стали. А в жилищной инспекции Амурской области сказали: установить истинную причину разрушения дома может независимая экспертиза.

Татьяна Борзых, ведущий консультант юридической службы государственной жилищной инспекции Амурской области поясняет: «Если экспертиза подтверждает, что это произошло в результате перепланировки на нижнем этаже, необходимо обратиться к собственнику нежилого помещения о возмещении ущерба и о восстановлении».

Стоит такая экспертиза больше ста тысяч рублей, и жильцы должны ее оплачивать сами. Если их правота подтвердится, они смогут через суд потребовать возмещения расходов с владельцев магазина. Однако денег на экспертизу у жителей дома нет, как и времени. Они говорят, что стена может обрушиться задолго до того, как суд рассмотрит результаты независимого обследования и дело дойдет до ремонта.

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#происшествия #Райчихинск #строительство

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    4 часа назад

    У нас как обычно, как дом рухнет и похоронит жильцов, сразу проведут и экспертизу и дельце возбудят... Короче, как убьют так и приходите.

  • ay

    ay
    4 часа назад

    А что "дрюкнуть" торговца некому? Хотя, наверное, всем понятно, что ничего он восстанавливать не будет. Даже если кого-то похоронит под руинами.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Все перепланировки в помещении должны быть отображены в паспорте помещения, для того, чтобы их там отобразить необходимо получить разрешение на соответствующую перепланировку, если этого нет, то перепланировка незаконная. Следовательно, тут претензии к контролирующим инстанциям, а именно соответствующему отделу. Поскольку если решение о незаконности или необходимости восстановить что-то было принято, то должен быть указан срок. Если в срок не было исправлено, штраф и ещё одно предписание.. и так три раза, после этого, помещение с обременением выставляется на торги, на покупателя Каким образом собрание собственников жилья влияет на перепланировку в магазине?..

    чот ничо не понятно... Зачем экспертиза и почему должны проводить её жильцы за свой счёт? А фонд капитального ремонта зачем тогда?.. А стройнадзор зачем тогда?

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    50 минут назад

    Сергей Труш

    чот ничо не понятно... Зачем экспертиза и почему должны проводить её жильцы за свой счёт? А фонд капитального ремонта зачем тогда?.. А стройнадзор зачем тогда?



    Труш еще и спец в жилищном праве. Это просто лоб разбить фейспалмом можно

  • СаняCh

    СаняCh
    20 минут назад

    Сергей Труш

    Все перепланировки в помещении должны быть отображены в паспорте помещения, для того, чтобы их там отобразить необходимо получить разрешение на соответствующую перепланировку, если этого нет, то перепланировка незаконная. Следовательно, тут претензии к контролирующим инстанциям, а именно соответствующему отделу. Поскольку если решение о незаконности или необходимости восстановить что-то было принято, то должен быть указан срок. Если в срок не было исправлено, штраф и ещё одно предписание.. и так три раза, после этого, помещение с обременением выставляется на торги, на покупателя Каким образом собрание собственников жилья влияет на перепланировку в магазине?..

    чот ничо не понятно... Зачем экспертиза и почему должны проводить её жильцы за свой счёт? А фонд капитального ремонта зачем тогда?.. А стройнадзор зачем тогда?



    Вроде дизайнер, а рассуждаешь, как дятел.

    Ты знаешь, как выдаются разрешения на перепланировку? Действительно собираются подписи жильцов. Если они дают согласие и это не влияет на крепость дома, чаще всего разрешения выдаются.

    Тут либо вина самого предпринимателя, незаконно подписавшего людей "за", либо специалистов, проверяющих сохранность крепости здания. К тому же сам дом видимо не новый.

    Жильцам нужно писать заявление в прокуратуру на предпринимателя и через суд требовать восстановление стен

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