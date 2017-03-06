Объём торговли между Россией и Китаем в январе-феврале вырос почти на треть

Фото: ictsd.org

Торговый оборот России и Китая по итогам января-февраля 2017 года вырос почти на треть. Рост в годовом выражении составил 28,8 % – до 11,58 миллиарда долларов. Такие данные приводятся в обнародованном докладе Главного таможенного управления КНР, сообщает ТАСС.

За первые два месяца текущего года объём экспорта из Китая в Россию увеличился на 14,9 % и составил 5,42 миллиарда долларов. Объём импорта российских товаров из Китая в январе-феврале в свою очередь вырос на 44,3 % – до 6,15 миллиарда долларов.

В прошлом месяце в РФ экспортировано китайских товаров на 2,02 миллиарда долларов; импорт из России в КНР – 3,014 миллиарда долларов.

Торговый оборот двух стран по итогам минувшего года вырос на 2,2 % в годовом выражении – до 69,52 миллиарда долларов.

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#Китай #торговля #экономика

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