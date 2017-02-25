В конкурсе «Мисс фитнес Тында–2017» победила мама двоих детей

Фото: газета "БАМ"

В Международный женский день в городском Дворце культуры «Русь» Тынды прошел традиционный конкурс среди спортивных девушек «Мисс фитнес Тында–2017». На сцену вышли семь девушек из Тынды и Нерюнгри, занимающихся спортом, пишет газета «БАМ».

На конкурсе девушки представили видеопрезентации, продемонстрировали несколько направлений тренингов под руководством фитнес-инструктора. После они танцевали зумбу. Особый восторг зрителей вызвал силовой этап – индивидуальная демонстрация навыков техники исполнения айрон-системы. Заключительным этапом стали выход участниц конкурса в купальниках и дефиле в вечерних платьях.

Победительницей стала мама двоих детей Ирина Горшкова. Она увлекается карате. В нескольких этапах конкурса она получила от членов жюри самые высокие оценки. Второй признана Елена Хышова, а третьей – Ольга Бибик.

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#спорт #Тында

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