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В конкурсе «Мисс фитнес Тында–2017» победила мама двоих детей

В конкурсе «Мисс фитнес Тында–2017» победила мама двоих детей
Фото: газета "БАМ"

В Международный женский день в городском Дворце культуры «Русь» Тынды прошел традиционный конкурс среди спортивных девушек «Мисс фитнес Тында–2017». На сцену вышли семь девушек из Тынды и Нерюнгри, занимающихся спортом, пишет газета «БАМ».

На конкурсе девушки представили видеопрезентации, продемонстрировали несколько направлений тренингов под руководством фитнес-инструктора. После они танцевали зумбу. Особый восторг зрителей вызвал силовой этап – индивидуальная демонстрация навыков техники исполнения айрон-системы. Заключительным этапом стали выход участниц конкурса в купальниках и дефиле в вечерних платьях.

Победительницей стала мама двоих детей Ирина Горшкова. Она увлекается карате. В нескольких этапах конкурса она получила от членов жюри самые высокие оценки. Второй признана Елена Хышова, а третьей – Ольга Бибик.

Просмотров всего: 1453

#спорт #Тында

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    5 часов назад

    фотки покажите?

  • сталь

    сталь
    2 часа назад

    молодцы девчонки!!!

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    2 часа назад

    вообще то исходя из названия конкурса участницы как минимум должны быть не замужние.

  • Громова

    Громова
    1 час назад

    Johnny-Bi

    вообще то исходя из названия конкурса участницы как минимум должны быть не замужние.



    Может они все разведенки

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    мисс видим, а где фитнесс?

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