В конкурсе «Мисс фитнес Тында–2017» победила мама двоих детей
В Международный женский день в городском Дворце культуры «Русь» Тынды прошел традиционный конкурс среди спортивных девушек «Мисс фитнес Тында–2017». На сцену вышли семь девушек из Тынды и Нерюнгри, занимающихся спортом, пишет газета «БАМ».
На конкурсе девушки представили видеопрезентации, продемонстрировали несколько направлений тренингов под руководством фитнес-инструктора. После они танцевали зумбу. Особый восторг зрителей вызвал силовой этап – индивидуальная демонстрация навыков техники исполнения айрон-системы. Заключительным этапом стали выход участниц конкурса в купальниках и дефиле в вечерних платьях.
Победительницей стала мама двоих детей Ирина Горшкова. Она увлекается карате. В нескольких этапах конкурса она получила от членов жюри самые высокие оценки. Второй признана Елена Хышова, а третьей – Ольга Бибик.
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