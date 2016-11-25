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Долгострой строительной компании «Дальсвет» завершат 5 апреля

Долгострой строительной компании «Дальсвет» завершат 5 апреля

Строительные работы в жилом здании компании «Дальсвет» закончатся 5 апреля 2017 года. Во второй половине апреля завершат все работы с документами. Именно такие сроки дольщикам определило руководство компании по сдаче долгостроя. Они были озвучены на встрече с инициативной группой 7 марта.

Встреча прошла в администрации Благовещенска с участием представителей Госстройнадзора и минтрансстроя Амурской области, представителя мэрии Благовещенска и генерального директора ООО «СК Дальсвет».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», дольщики не один год ждали завершения строительства дома по улице Новой. В конце ноября 2016 года они собирались выйти на пикет, но потом отказались от этого решения. В начале декабря одиночный пикет на фоне Кремля в Москве провел один из дольщиков. Примерно в то же время в строящемся здании включили отопление.

Гендиректор компании представил отчет о выполнении работ на объекте по состоянию на 6 марта. «В настоящее время все коммуникации сделаны, работа по отоплению выполнена в полном объеме, во всех квартирах установлены водосчетчики, подготовлены документы для гидравлических испытаний, по автоматизации дымоудаления проводятся испытания, готовится и оформляется разрешительная документация. Замечания по предписаниям от Госстройнадзора будут устранены до 28 марта 2017 года. Остается завершить электромонтажные работы, провести пусконаладочные работы», – отчитался руководитель компании-застройщика Сергей Щербаков.

«Срок окончания строительства – это дата завершения основных строительно-монтажных работ. Между сроком окончания строительства и выдачей ключей, проводится работа по формированию пакета документов, необходимых для предоставления их в администрацию Благовещенска в целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Срок окончания строительства – 5 апреля – дает уверенность, что риски недостроя уже позади. Спустя 20-30 дней дом введут в эксплуатацию и выдадут ключи собственникам», – пояснил заместитель мэра Благовещенска Олег Залива.

Проблема достройки многоквартирного дома ООО «СК Дальсвет» находится на контроле в правительстве области, в том числе в министерстве транспорта и строительства и Госстройнадзора Амурской области, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и строительства.

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#строительство

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Пушоня

    Пушоня
    1 час назад

    Хорошо, что все закончилось благополучно)

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    1 час назад

    С одним долгостроем разобрались. Теперь еще бы на Красноармейкой Шевченко вытянуть. Хотя там и не жилой комплекс, но все же.

    Люди, наконец-то, заедут в свои дома.

  • Клиновый сироп

    Клиновый сироп
    1 час назад

    Лучше поздно чем никогда...))

    Наконец-то люди смогут въехать в свое законное жилье)))))

  • Wide

    Wide
    1 час назад

    Мне нравится, как все быстро решается, стоит только вопрос взять под контроль правительству!:)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    45 минут назад

    Опять едротролли резвятся)).

  • ay

    ay
    15 минут назад

    Амурский воспитатель

    С одним долгостроем разобрались. Теперь еще бы на Красноармейкой Шевченко вытянуть. Хотя там и не жилой комплекс, но все же.

    Люди, наконец-то, заедут в свои дома.



    Да-да. Эта "бастилия 2.0" в центре города реально надоела. И в районе Рёлочного долгострой тоже.

  • Лариска

    Лариска
    12 минут назад

    ау, главное процесс движется, сдали один дом - сделают и другой.

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