Путин: уровень зарплаты врачей в 2018 году должен составлять 200% от средней по региону

Фото: lenta.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о поставленной перед регионами задаче по повышению зарплат врачей. Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на своевременное выполнение этой задачи, передаёт «Коммерсантъ».

«У нас в 2018 году уровень зарплаты у врачей должен быть 200 % от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала 100 %. Исхожу из того, что нам удастся достичь этих показателей», – подчеркнул Путин на встрече с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске.

Президент РФ отметил, что на сегодняшний день врачи получают 180 % от средних зарплат в регионах. В связи с этим он поинтересовался зарплатой сотрудников перинатального центра. Женщины ответили на вопрос традиционно – мол, «не жалуются».

Программа поддержки софинансирования ставок по ипотеке в России будет продолжена, заявил господин Путин. «Это чисто субъектовая обязанность, но у нас и на федеральном уровне есть программа софинансирования ставки по ипотечным кредитам, некоторые другие вопросы. Мы будем это продолжать делать», – заверил глава государства.

Путин также отметил, что сегодня в стране успешно преодолевается демографическая проблема. «Слава богу, в последние годы нам удалось сдвинуть эту ситуацию в положительную сторону. Никто не ожидал, никто не верил, что наши программы поддержки демографии так сработают. В 2016 году у нас показатели немножко снизились, но тренд демографический всё равно позитивный», – констатировал президент РФ.

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