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9марта
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Плюсовые температуры и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 9 марта

Плюсовые температуры и без осадков: прогноз погоды в Амурской области на 9 марта
Фото: instagram

В Амурской области 9 марта установится переменная облачность, преимущественно будет без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, усиливаясь местами до 12 метров в секунду. Температура по южным и центральным районам составит от минус 2 до плюс 3. По северу – от минус 1 до плюс 4, местами – 3-8 градусов мороза.

В Благовещенске в 6 часов утра за окном было минус семь градусов. Северо-западный ветер дул со скоростью 3 метра в секунду. В течение дня в городе будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 2-7 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Термометры покажут от нуля до плюс 2 градусов, сообщают синоптики амурского гидрометцентра.

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#погода

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