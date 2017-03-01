Супруге мужчины, отбывающего в Благовещенске заключение, присудили 7,5 тысячи евро

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Европейский суд по правам человека присудил выплатить 7,5 тысячи евро жительнице Чечни Наталье Кибало, чей муж сейчас отбывает длительное заключение в Благовещенске. Суд счел, что супруги оказались слишком далеко друг от друга, а значит, почти не могут видеться, сообщает NEWSru.com.

Наталья Кибало проживает в станице Дубовская в Шелковском районе Чечни, вместе с двумя дочерьми. Ее супруг отбывает 12 лет заключения за похищение людей, нелегальное владение оружием и попытку убийства в Благовещенске. То есть, он находится за 8 тысяч километров от дома. В результате в период с 2008 по 2012 годы супруги виделись лишь восемь раз.

Наталья Кибало обратилась в Европейский суд по правам человека, который встал на ее сторону и постановил выплатить ей компенсацию. При этом жалобу женщины объединили с тремя другими аналогичными. За Россией признали нарушение двух статей Европейской конвенции защиты прав человека – 8-й (право на частную и семейную жизнь) и 6-й (право на справедливое судебное разбирательство).

Советник президента РФ и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов заявил, что это решение можно считать правильным. Он предположил, что, возможно, только после таких исков судебная система может быть пересмотрена.

Будет ли российская сторона выплачивать Наталье Кибало компенсацию в размере 7,5 тысячи евро, пока неизвестно.

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